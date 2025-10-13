Gruppchef till Stöd och service
Polismyndigheten, Polisregion Öst / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polisområde Östergötland
Polisområde Östergötland är region Östs största polisområde sett till både antal invånare och yta. Det geografiska området sträcker sig över 13 kommuner.
Polisområde Östergötland är indelat i tre lokalpolisområden: Linköping, Norrköping och Motala. På polisområdesnivå finns utredningssektionen och ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Norrköping
Lokalpolisområde Norrköping ingår i polisområde Östergötland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt Stöd och servicegrupper.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som gruppchef för stöd och service 2 har du verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för en grupp medarbetare som arbetar i receptionen. Receptionsverksamheten i Norrköping ansvarar bland annat för handläggning av passärenden och identitetkortshandlingar, delgivningsärenden, korthantering, anmälningsmottagning samt hanterar inlämning av vapen och hittegods. Gruppens uppdrag och gemensamma åtaganden innebär många kontakter, internt såväl som externt.
I rollen som gruppchef samverkar du både med dina gruppchefskollegor och samordnare inom receptionsverksamheten regionalt, men även med dina gruppchefskollegor inom lokalpolisområdet. Tillsammans ansvarar ni för att driva lokalpolisområdet framåt samt för att utveckla nya arbetssätt och metoder utifrån den aktuella lägesbilden.
Uppdraget som gruppchef för stöd och service
Som chef för stöd och service rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, det vill säga offentlig verksamhet som innefattar service och/eller medborgarmöten alternativt liknande verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1105), alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• sammanhängande erfarenhet av att verka i rollen som chef med personal- och arbetsmiljöansvar
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Anställning
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i ort Norrköping
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
