Gruppchef till Stålgatans servicebostäder
Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2025-11-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi en gruppchef till våra servicebostäder på Stålgatan 39 och 57.
Vi erbjuder ledarskapsprogram och flera förmåner. Som gruppchef på Nytida jobbar du både i verksamheten och administrativt, för att bäst coacha dina medarbetare.
Om Stålgatorna servicebostäder:
Stålgatan 39 och Stålgatan 57 är boenden för vuxna som omfattas av LSS personkrets 1, med exempelvis diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheterna ligger i nära anslutning till varandra i stadsdelen Slavsta i Uppsala, omgivet av grönska och ängar. Det är nära till köpcentrum och busshållplats. Som gruppchef på Stålgatorna kommer du att dela din tid mellan de två verksamheterna.
Om rollen Som gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarskapsprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Din erfarenhet och kunskap Du har eftergymnasial eller högskoleutbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen. Du talar och skriver flytande svenska. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd, lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbetsledning.
Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här erbjuder vi: Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning 85-100% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 7 december 2025 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Jenny Wiklund, jenny.wiklund@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
