Gruppchef till RX | Lidingö, Stockholm
Apotea Sverige AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotea Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Göteborg
, Varberg
eller i hela Sverige
Ta ledarskapet till nästa nivå - bli Gruppchef för RX på Apotea Lidingö Vill du vara med och leda ett engagerat team som varje dag gör skillnad för människors hälsa? På Apoteas RX-avdelning hanterar vi receptbelagda läkemedel med kvalitet, omtanke och effektivitet. Nu söker vi en driven och trygg gruppchef som vill vara en nyckelspelare i vårt viktiga uppdrag. Som Gruppchef RX Lidingö på Apotea Som Gruppchef ansvarar du för det dagliga arbetet på RX-avdelningen - från att säkerställa bemanning och stopptider, till att coacha och motivera ett team på cirka 25 medarbetare. Du har ett tydligt mål i sikte: att vi tillsammans ska leverera receptläkemedel snabbt, säkert och med hög kvalitet.
Du arbetar nära andra gruppchefer och kollegor för att ständigt utveckla våra arbetsflöden och hitta smartare, effektivare sätt att jobba på. Rollen innebär också personalansvar med allt från schemaläggning och uppföljning till rekrytering och utvecklingssamtal. Plats: Lidingö, inget hybridarbete erbjuds Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning Arbetstider: Vi har öppet måndagar 6-17 och 7-17 tisdag-fredag. Arbetstiden är huvudsakligen dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma Rapporterar till: Driftchef Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse Ditt uppdrag som Gruppchef på Apotea RX Som Gruppchef är du motorn i det dagliga arbetet - en närvarande ledare som både stöttar, utvecklar och driver teamet framåt. Ditt fokus ligger på att skapa goda resultat genom trygga medarbetare, smarta processer och ett effektivt flöde. Du kommer bland annat att:
Leda och coacha ditt team i det dagliga arbetet - alltid med kunden i fokus
Säkerställa att stopptider hålls och att vi når uppsatta mål och KPI:e
Följa upp prestationer, ge regelbunden feedback och motivera till utveckling
Samarbeta med kollegor både inom RX-avdelningen och i resten av organisationen
Driva förändringsarbete som effektiviserar våra processer och förbättrar arbetsflöden
Ta ansvar för arbetsmiljön i ditt team och arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
Vi tror att du har
En farmaceutisk utbildning i grunden
Minst tre års erfarenhet som ledare med personalansvar
Erfarenhet från apoteksverksamhet eller liknande miljö där högt tempo, kvalitet och struktur är viktigt
Ett coachande ledarskap där du får andra att växa och trivas
Förmåga att se både detaljer och helhet, och att prioritera i en föränderlig vardag
Ett lösningsorienterat arbetssätt och god kommunikationsförmåga
En prestigelös inställning, positiv energi och hög servicekänsla
Personliga egenskaper För Apotea är rätt person A och O. På Apotea är vi inte bara kollegor. Vi är ett team som drivs av initiativ, en positiv arbetsmoral och ett gemensamt mål att göra varje dag till en framgång. Vi söker därför dig som är en engagerad lagspelare med en stark vilja att utvecklas och bidra till vårt team. Du är driven och organiserad med en naturlig förmåga att inspirera och leda andra. Vår kultur och vad vi erbjuder Apotea präglas av en familjär kultur där alla hjälps åt och beslutsvägarna är korta. Vi är nyfikna och redo att hjälpa varandra över avdelningsgränserna, tillsammans driver vi företaget framåt. Hos oss får du en utvecklande och rolig arbetsplats där du kan använda dina farmaceutiska kunskaper. Du blir en del av ett engagerat team på ett företag i stark expansion. Vi har kollektivavtal och erbjuder generöst friskvårdsbidrag, kompetenstid och personalrabatter. Om Apotea Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Vi har det största sortimentet, över 34 000 receptfria varor och över 20 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2021. Med snabba leveranser och rådgivning underlättar vi vardagen för våra kunder. Apotea omsatte under 2023 5,5 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda. Vi finns i Stockholm, på Lidingö och i Morgongåva. För mer information, se apotea.se. Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring allt som händer på Apotea LinkedIn Instagram Vi hoppas du vill bli en del av oss Sista ansökningsdagen är 11/5 men vi går genom alla ansökningarna löpande och annonsen kan komma att tas bort innan ansökningstiden gått ut, så tveka inte at skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse. Rollen är heltid med tillsvidareanställning, inledd med 6 månaders provanställning. Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotea Sverige AB
(org.nr 556651-6489), https://www.apotea.se Arbetsplats
Apotea Jobbnummer
9484809