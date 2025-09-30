Gruppchef till Rättsmedicinalverket i Göteborg
2025-09-30
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en gruppchef till vistelseavdelningen vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Vistelseavdelningen består av cirka 40 personer som bland annat arbetar som skötare, sjuksköterska, koordinator och vaktmästare. I gruppen ingår tre gruppchefer som arbetar nära tillsammans. Under hösten 2025 flyttar verksamheten till det nybyggda huset Salix som utformats och byggts för verksamhetens behov, beläget i Skogome.
Ditt uppdrag
I rollen som gruppchef ansvarar du, tillsammans med dina gruppchefskollegor, för att leda vistelseavdelningens medarbetare. Du kommer bland annat att arbeta med arbetsledning, ha personal- och budgetansvar, delta i enhetens ledningsgrupp och arbeta med kvalitet, uppföljning och verksamhetsutveckling. Vidare ska gruppchefen tillse att arbetet på vistelseavdelningen fungerar enligt de lagar och regelverk som styr rättsmedicinalverkets utredningsverksamhet. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra professioner inom den rättspsykiatriska avdelningen som finns i både Stockholm och i Göteborg. Du kommer även att ingå i beredskapslinjen avseende häktesbefogenheter.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Krav
• Du är skötare, behandlingspedagog eller har annan utbildning som bedöms som likvärdig.
• Du har erfarenhet som ledare eller chef i offentlig sektor.
Meriterande
• Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av rättspsykiatriskt utredningsarbete.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kriminalvårdens och/eller rättspsykiatrins målgrupper.
Personliga egenskaper/förmågor
Du är intresserad av chefsrollen och dess både administrativa och strategiska aspekter. Du har självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare är du är trygg och stabil och behåller lugnet i stressade eller pressade situationer. Din samarbetsförmåga är god och du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du har dessutom helhetssyn där du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut samt är strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Sirpa Bohlin, tfn 010-483 46 08. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Ersättning
Individuell lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9533807