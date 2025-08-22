Gruppchef till pumpgruppen på VA SYD
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Eslöv
Tycker du att vatten- och miljöfrågor är en viktig del av vardagen och drivs av att utveckla både människor och teknik? VA SYD söker en gruppchef som vill leda och utveckla våra drifttekniker i pumpgruppen och anta vår gemensamma utmaning att nå våra mål.
Din kommande roll
Det här handlar jobbet som gruppchef om:
- Personalansvar, vilket innebär ansvar för att leda och vara med och utveckla 8 medarbetare
- Ansvar för att leda och fördela arbetet ute i fält, för att säkerställa både en säker arbetsmiljö och att allt arbete blir korrekt återrapporterat
- Ansvar för driftarbetenas genomförande, uppföljning av utförda arbeten jämfört med driftbudget, tidplaner, produktionsteknik, kvalitet, miljö- och säkerhet
- Arbetsmiljöansvar för det dagliga arbetet
- Operativt arbete såsom t.ex. att upprätta och följa upp tillsynsplaner, upprätta planer för det förebyggande underhållet, hantera akuta driftsituationer eller söka olika former av tillstånd
- Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå
Det är ett variationsrikt jobb som också kräver att du har kontakter både internt och externt. Avloppsenheten ingår i avdelningen Distribution som består av fem enheter och hanterar dricksvatten, dagvatten och avlopp i VA SYDs verksamhetsområde. Arbetet utgår från vår arbetsplats på Agnesfridsvägen i Malmö men våra anläggningar, pumpstationerna, är förlagda inom VA SYDs hela verksamhetsområde.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill leda efter vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du brinner för att nå verksamhetens mål och är engagerad i utvecklingen av både dig själv, dina medarbetare och verksamheten. Som personliga egenskaper värderar vi din kommunikativa förmåga, förmågan att initiera förändringar med resultatfokus och din goda samarbetsförmåga. Rollen kräver att du har en god ekonomisk förståelse och ett strukturerat arbetssätt.
Dina erfarenheter
Vi ser gärna att du som söker har:
- Eftergymnasial utbildning inom teknik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av att leda andra
- God ekonomisk förståelse
- B-körkort
- Erfarenhet från VA-drift, gärna med utgångspunkt i det trycksatta avloppsvattennätet, är meriterande
Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
