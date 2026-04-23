Gruppchef till Områdespolisverksamheten
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polisområde Västernorrland är ett av polisområdena i region Nord. Polisområdet är indelat i tre lokalpolisområden: Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Medelpad ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Uppdraget som gruppchef för BF-IGV 8 Områdespoliser
Nu söker vi en gruppchef som vill driva områdespolisarbetet till att minska brottsligheten och skapa ett tryggare lokalsamhälle genom en kvalitativ lokal närvaro. Arbetet bedrivs problemorienterat utifrån lokala läges- och problembilder samt baseras på kunskap, samverkan och delaktighet. Områdespolisarbetet med grunden i en uniformerad och synlig polis, utgör en viktig del för att stärka den lokala närvaron. Områdespolisen är en av de polisiära funktioner som har ett särskilt fokus på att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och våldsbejakande extremism. Detta gör vi i en nära samverkan med bland annat skolor och socialtjänst. Arbetet planeras och genomföras med utgångspunkt från brottstriangeln.
Som chef för BF-IGV 8 rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området operativt brottsförebyggande arbete och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
polisexamen, Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i lednings forum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
vidare studier inom ämnesområdet polisiärt arbete
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten går det bra att kontakta Andreas Bergström, Chef LPO Medelpad, 0105678255, andreas-j.bergstrom@polisen.se
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Ingela Gulliksson, HR-konsult, 010-568 07 51 eller ingela.gulliksson@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO-S, ST, SEKO samt Polisförbundet, samtliga nås via polisens växel 114 14. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Sundsvall Jobbnummer
9872931