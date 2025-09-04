Gruppchef till Natur & Bygg
2025-09-04
Är du en närvarande och trygg ledare som vill kombinera ett meningsfullt uppdrag med ansvar för både människor och stadsmiljö? Då kan du vara vår nya gruppchef på Natur och Bygg!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här får du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
På Natur och Bygg arbetar vi med att stärka och utveckla människor med funktionsvariationer eller andra svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi tror på att meningsfullt arbete, ansvar och möjligheten att se resultat av sin egen insats är nyckeln till personlig utveckling. Samtidigt är vi kommunens egen utförare inom drift- och skötseluppdrag - från yttre skötsel av fastigheter i staden till röjning i skog- och naturvårdsområden, enklare byggnationer och anläggningsarbeten.
Hos oss arbetar ett trettiotal medarbetare tillsammans med cirka 65 deltagare, utifrån depåerna på Bråvalla och Sylten.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som gruppchef på Natur och Bygg ansvarar du för både verksamhet och medarbetare. Det innebär att du leder, planerar och utvecklar verksamheten tillsammans med ditt team och skapar en arbetsmiljö där både medarbetare och deltagare kan växa.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och ser till att verksamheten når sina mål med kvalitet och struktur. Rollen innebär att du är närvarande i vardagen, men också att du arbetar strategiskt med uppföljning, rapportering och utvecklingsfrågor.
I uppdraget ingår även nära samarbete med andra chefer, kollegor och uppdragsgivare för att hitta smarta lösningar och utveckla verksamheten framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är trygg och stabil i din roll som chef och har erfarenhet av att arbeta med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar under minst 4-år. Det är meriterande om du har erfarenhet från trädgårds-, skogs- eller anläggningsarbete, eller om du har arbetat med målgrupper som behöver extra stöd för att ta steget in på arbetsmarknaden.
Viktigast är dock ditt intresse för att arbeta med människor och din vilja att vara en del av en verksamhet som gör skillnad - varje dag.
Du är en tydlig ledare som kan motivera och inspirera andra, samtidigt som du vågar sätta ramar och fatta beslut när det behövs. Du har en god administrativ förmåga och vana vid att arbeta med digitala verktyg, och du kommunicerar enkelt och tydligt - både i tal och skrift.
För tjänsten krävs B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 september
Kontakt: Enhetschef Aisa Jahic, 011-15 51 31, aisa.jahic@norrkoping.se
eller rekryteringsspecialist Robert Brandt, 011-15 16 21, robert.brandt@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
