Gruppchef till LFV DUS Öst, Arlanda
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2026-06-25
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Är du en inspirerande ledare med passion för teknik och vill bidra till att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur? Då kan detta vara rollen för dig.
LFV ansvarar för flygtrafikledning och utveckling av framtidens flygtrafiktjänster. Inom CNS (Communication, Navigation & Surveillance) säkerställer vi att den tekniska infrastrukturen som möjliggör säkra flygoperationer fungerar dygnet runt, året om.
Vi arbetar med allt från projektering och installation till drift, underhåll och avancerad felsökning av kommunikations-, navigations- och radarsystem. I vår vardag ingår även vädersensorer, IP-nätverk och annan teknisk infrastruktur som är avgörande för ett säkert och effektivt flygtransportsystem.
Om rollen Som Gruppchef för DUS(Drift- Underhåll och Support) Öst med placering på Arlanda får du en central roll i verksamheten. Du har personalansvar för cirka 15–18 medarbetare placerade på Arlanda. Tillsammans med produktionsledare ansvarar du för att leda det dagliga arbetet och säkerställa att verksamheten levererar med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Verksamheten omfattar främst planerat och avhjälpande underhåll av flygsäkerhetskritisk utrustning, men även teknisk infrastruktur kopplad till andra samhällsviktiga funktioner. Arbetet sker i nära samverkan med kunder och samarbetspartners inom svensk luftfart.
Att arbeta med flygsäkerhetskritiska system ställer höga krav på kompetens. Därför genomgår våra tekniker en omfattande utbildnings- och certifieringsprocess innan de får behörighet att arbeta självständigt.
På LFV är arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och hållbarhet prioriterade områden. Som Gruppchef ansvarar du för att riktlinjer, instruktioner och säkerhetskrav efterlevs samt bidrar till en kultur präglad av engagemang, nytänkande och fokus på lösningar. Rollen rapporterar till Enhetschef och ingår i regionens ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar innefattar bland annat:
• Personalansvar för direkt underställda. • Planera och genomföra målsamtal, lönesamtal och individuella avstämningar. • Coacha medarbetare att uppnå individuell utveckling och uppsatta mål. • Medverka att leda och fördela det dagliga arbetet. • Medverka vid planering/uppföljning/registrering och mottagning av teamets uppdrag. • Medverka vid resursplanering för drift- och projektuppdrag. • Ansvar för intern utbildningsplanering i ditt team. • Samverkan med kundfunktioner inom ansvarsområdet. • Samverkan med övriga funktioner inom DUS. • Främja god personalvård genom att medverka till motivation i teamet och skapa förståelse för uppdrag/affär/mål.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att leda teknisk verksamhet inom drift, underhåll eller annan verksamhet kopplad till samhällskritisk infrastruktur.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i en operativ verksamhet.
Är strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamheten.
Är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar engagemang och förtroende.
Har lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer, både internt och externt.
Är initiativtagande, lösningsorienterad och drivs av att utveckla verksamhet och människor.
Har god analytisk förmåga och ett intresse för ständiga förbättringar.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Har examen som högskoleingenjör med relevant teknisk inriktning alternativt annan likvärdig utbildning.
Innehar B-körkort.
Meriterande är erfarenhet från flygbranschen, teknisk infrastruktur, telekommunikation eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
Har vi väckt ditt intresse?
Varmt välkommen med din ansökan senast 24 juli.
Om LFV
Vi leder flyget – i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV, www.lfv.se.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Arlanda.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi erbjuder ett arbete i en säkerhetskritisk verksamhet där teknik, kvalitet och driftsäkerhet står i fokus. Du blir en del av en bransch som ständigt utvecklas genom teknisk innovation, forskning och internationella samarbeten. Som medarbetare hos LFV omfattas du även av goda anställningsvillkor och förmåner, bland annat privat sjukvårdsförsäkring, utökad semester, föräldrapenningtillägg och goda pensionsvillkor.
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Poolia. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofie Cardegren, 073 344 71 76, sofie.cardegren@poolia.se
.Publiceringsdatum2026-06-25Kontakt
Krister Andersson Facklig representant SACO 011-19 20 00
Karin Blomqvist Facklig kontakt ST 011-19 20 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969698-2070401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9978516