Gruppchef till Leverans och Support
2025-10-27
Arbetsplatsbeskrivning
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Leverans och support levererar, underhåller, koordinerar och samordnar den teknik som myndighetens anställda använder i sitt arbete. Leverans och support levererar och tillhandahåller support avseende all teknik som används av kärnverksamheten såsom system för radiokommunikation inklusive handterminaler och fordonsstationer.
Som gruppchef för Leverans och support rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt operativt ansvar för gruppens leveranser inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du har ett nära samarbete med övriga enheter inom IT-avdelningen och med verksamhetsrepresentanter inom regionen och de nationella avdelningarna.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst tre års erfarenhet av att ha arbetet som chef, arbetsledare eller liknande med personal- och arbetsmiljöansvar inom IT i närtid
relevant erfarenhet av budgetansvar
erfarenhet av att ha drivit förändrings- och utvecklingsarbeten
kunskap och erfarenhet av agil metodik
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
erfarenhet av att ha ingått i ledningsgrupp
B-körkort (manuell)
för funktionen relevant utbildning inom IT, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
aktuell erfarenhet av IT-support
erfarenhet av att delta i eller leda projekt
erfarenhet av arbete inom större organisation
erfarenhet av att ha arbetat i ärendehanteringssystem
chefs- och ledarskapsutbildning
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna i angiven ruta och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
Har du minst tre års erfarenhet av att ha arbetet som chef, arbetsledare eller liknande med personal- och arbetsmiljöansvar inom IT i närtid? Om ja, beskriv din erfarenhet och när i tid.
Har du erfarenhet av budgetansvar? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av att ha drivit förändrings- och utvecklingsarbeten? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du kunskap och erfarenhet av agil metodik? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av att ingått i ledningsgrupp? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du B-körkort för manuell bil? Ja/Nej.
Har du utbildning inom IT, alternativt likvärdig erfarenhet? Om ja, beskriv din utbildning/erfarenhet.
Har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift? Ja/Nej.
Har du svenskt medborgarskap? Ja/Nej.
Har du erfarenhet av IT-support? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av att delta i eller leda projekt? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av arbete inom större organisation? Om ja, beskriv din erfarenhet och inom vilken organisation.
Har du erfarenhet av att ha arbetat i ärendehanteringssystem? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du någon chefs- och ledarskapsutbildning? Om ja, beskriv din utbildning.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Vid användning av kompletterande bedömningsmetoder såsom tester, arbetsprov eller liknande skrivs även det in under övrigt så att det framgår i annonsen.
Välkommen med din ansökan i form av CV och enkät via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den A621.539/2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A621.539/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
