Gruppchef till Kundtjänst - vikariat
2026-02-27
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Gävle kommun är en organisation i utveckling. Vår kundtjänst har en central roll i att ge service, stöd och vägledning till kommunens invånare och verksamheter. Arbetet präglas av tillgänglighet, kvalitet och ett professionellt bemötande.
Kundtjänsten blev utsedd till Årets arbetsplats 2024, vilket speglar vårt starka engagemang, goda samarbete och fokus på utveckling.
Nu söker vi en gruppchef till kundtjänsten för ett vikariat till och med 31 januari 2027. Kundtjänsten är en engagerad och utvecklingsinriktad enhet där vi tillsammans arbetar för att skapa en trygg, enkel och professionell kontakt med kommunen. Här blir du en del av en verksamhet som värdesätter samarbete, ansvar och ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som gruppchef ansvarar du för verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö i en av två grupper inom kundtjänst. Du leder arbetet tillsammans med ytterligare en gruppchef och har ett gemensamt ansvar för både den dagliga driften och verksamhetens långsiktiga utveckling.
I uppdraget ingår att:
* planera och följa upp bemanning och schemaläggning
* säkerställa hög tillgänglighet och kvalitet i verksamheten
* analysera resultat och vidta åtgärder utifrån verksamhetens behov
* driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom service, arbetssätt och processer
* utveckla våra digitala arbetssätt och flöden utifrån verksamhetens behov
* samverka med andra verksamheter inom kommunen
* leda, coacha och utveckla medarbetare
* arbeta aktivt med arbetsmiljö och kompetensutveckling
* hålla medarbetarsamtal samt ansvara för introduktion av nya medarbetare
Du är ett närvarande stöd i vardagen och bidrar till att skapa struktur, engagemang och goda förutsättningar för teamet att nå gemensamma mål.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
* Flerårig erfarenhet av operativt ledarskap med personal- och arbetsmiljöansvar
* Erfarenhet av service- eller kundnära verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsuppföljning och resultat
Meriterande:
* Erfarenhet från offentlig sektor
* Erfarenhet från kundtjänst/kontaktcenter
* Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
* Vana av digitala arbetssätt och ärendehanteringssystem
Du är en trygg och tydlig ledare som arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Genom närvaro, dialog och delaktighet skapar du goda förutsättningar för medarbetare att ta ansvar, utvecklas och bidra till verksamhetens mål.
För att lyckas i uppdraget har du följande personliga kompetenser:
* Leverera resultat och uppfylla kundförväntningar
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
* Anpassa och reagera på förändring
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
* Strukturerad
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Relationsskapande
Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
Intervjuer för denna tjänst kommer att ske digitalt den 18-19/3.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
