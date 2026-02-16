Gruppchef till Klara Consulting Östersund!
2026-02-16
Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Klara Consultings verksamhet i Jämtland började sin resa i Östersund för mer än 10 år sedan och de har med åren fortsatt växa för fullt. På kontoret i Östersund jobbar idag ca 25 härliga medarbetare och erbjuder tjänster inom både redovisning och lön. Här välkomnas du till ett trevligt gäng där stämningen präglas av teamkänsla och en härlig gemenskap, där vi stöttar och hjälper varandra samt har roligt tillsammans.
Som Gruppchef hos oss kommer du få jobba i en bred och utvecklande roll där du kommer inneha personalansvar över ett 10-tal fantastiska redovisningskonsulter. Här får du chansen att tillämpa dina ledaregenskaper, hantera personalfrågor och lyfta medarbetare till att nå nya höjder samtidigt som du får vara med och driva utveckling och tillväxt hos en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer!
Är du en ledare som motiveras du av att se personalen växa och må bra på sin arbetsplats? Då kan detta vara tjänsten för dig!
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling, där du får möjlighet att både utveckla dig själv och bidra till att utveckla vår verksamhet
Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och nytt fräscht kontor i centrala Östersund
En bra balans mellan arbete och fritid samt möjligheter till friskvårdsaktiviteter
Härliga medarbetare och kollegor runt om i hela landet
Arbetsuppgifter
I rollen som Gruppchef kommer du inneha det yttesta personalansvaret för ca 10 redovisningskonsulter. Här kommer du att vara konsulternas närmsta bollplank och ansvara för den löpande verksamheten. Du kommer att samarbeta nära KAM och kontorschefen som också blir din närmsta chef. Här kommer ni tillsammans jobba för att utveckla redovisningsteamet och bidra till Klara Consultings utveckling och tillväxt i stort. Tjänsten har stor betoning på ledarskap och personal för att optimera både produktivitet och välmående. Du kommer jobba nära den dagliga driften och även att jobba operativt med redovisning i viss utsträckning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden innefattar följande:
Vara teamets trygghet och arbeta för en god arbetsmiljö och välmående
Leda teamet och ansvara för till exempel mötestruktur och gruppmöten
Proaktivt arbeta för att förbättra processer och rutiner tillsammans med andra nyckelpersoner och aktivt jobba för lönsamhet och tillväxt
Stötta medarbetare i deras utveckling
Hålla lönesamtal samt ansvara för gruppens lönerevision
Hantera personalfrågor inom teamet
Arbeta operativt med redovisning, både med egna kunder men framförallt som stöd för medarbetarna
Utifrån dina tidigare erfarenheter och intressen finns även möjlighet att finjustera rollen utifrån dina önskemål där du får möjlighet att sätta din prägel på rollen.
Vem är du?
Detta är en perfekt roll för dig med erfarenhet inom redovisning, ett intresse för ledarskap och som vill ta ditt nästa kliv i karriären som chef. För att trivas i rollen är du en glad och positiv person som skapar trygghet och bygger förtroende. Det är också av vikt att du är en modig självledande person som inte räds att ta egna initiativ och drivs av att utveckla så väl verksamheten som dina medarbetare.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av arbete inom redovisning och känner dig trygg i alla redovisningens delar
Har ett intresse för ledarskap och personal
Har mycket goda kunskaper i svenska
Det är extra meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet som redovisningskonsult på byrå
Har tidigare erfarenhet av ledarskap
Har erfarenhet av koncernredovisning
Har goda kunskaper i engelska
Har erfarenhet av systemen Fortnox, Netsuite eller Business Central
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att använda dina kunskaper inom redovisning i ett fantastiskt team där du får en ovärderlig nyckelroll i Klara Consultings koncern.
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Östersund, hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Elvira Larsson elvira.larsson@klaraconsulting.se
Om Klara Consulting
Klara Consulting är en flerfaldigt prisbelönt koncern med cirka 550 medarbetare och kontor i hela Sverige. Vi skapar unika erbjudanden för både kunder och medarbetare genom vår expertis inom digitalisering och ekonomisk styrning. Som en del av Klara Consulting får du tillgång till en bred kompetensbas, spännande karriärmöjligheter och ett stödjande nätverk av experter inom ekonomi och redovisning.
