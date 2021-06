Gruppchef till IT-supportgrupp - Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT - Chefsjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT / Chefsjobb / Uppsala2021-07-01Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Vid universitetsgemensam IT, UIT, på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner.Vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tillvaratar kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar och förvaltar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd.UIT arbetar med strategiska IT-frågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support.Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på sex enheter.För mer information, se: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/universitetsgemensam-it. Enheten för service och support består idag av ca 75 medarbetare uppdelade i sex supportgrupper geografiskt placerade nära verksamheten och en centralt placerad servicedesk. Enhetens uppdrag består av att tillhandahålla högkvalitativt närstöd till alla verksamheter inom Uppsala universitet med ett nära samarbete med avdelningens andra enheter, framför allt med enheterna för verksamhetsstöd, infrastruktur drift och förvaltning och utveckling.Som gruppchef planerar, leder och följer du upp arbetet inom gruppen. Du samplanerar verksamheten tillsammans med enhetschef och övriga gruppchefer. Du utgör en aktiv del av enhetens chefsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Du deltar även i enhetens förändringsarbete och ansvarar för att utveckla ditt område och dina medarbetare utifrån avdelningens och enhetens mål och strategier. Din ledarstil är coachande och präglas av engagemang, tydlighet och lyhördhet. Vidare drivs du av att försöka förståverksamhetens behov av IT-stöd och hur detta kan levereras och utvecklas.2021-07-01- Personalansvar för medarbetare inom gruppen, vilket bl.a. omfattar medarbetar- och lönesamtal, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.- Delta i mål- och strategiarbete för enheten.- Säkerställa bemanning, styra och följa upp olika uppdrag samt aktivt bidra iprioriteringsarbetet tillsammans med andra gruppchefer och övriga funktioner inomUIT.- Arbeta för att effektivisera arbetssätt med gemensamma verktyg och metoder.- Skapa förutsättningar för medarbetare att jobba effektivt och enhetligt inom enheten.- Verka för mycket god samverkan och integration inom gruppen, enheten och avdelningen.- Leda utredningar och förändringsaktiviteter på uppdrag av enhetschef.Du är placerad nära verksamheten och interagerar på flera plan med verksamhetsföreträdare samt förväntas delta i gruppens dagliga arbete.Kvalifikationskrav:- Relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.- Dokumenterad flerårig ledarerfarenhet med goda vitsord.- Tydligt och förtroendeingivande ledarskap med god kommunikationsförmåga.- Resultat- och målfokuserad med god förmåga att prioritera och delegera.- Erfarenhet av service och support av ett eller flera klient och mobiloperativsystem.- Strukturerad med en god analytisk förmåga och en utvecklad problemlösningsförmåga.- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.- Erfarenhet av arbete i en IT-supportorganisation.Eftersom supportgrupperna kommer att verka även universitetsövergripande och i samråd med andra organisationer är mycket god vilja och förmåga att samarbeta ett krav. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Önskvärt/meriterande i övrigt:- Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet.- Vana vid att arbeta i stora organisationer.- Erfarenhet från arbete i myndighet.- Goda kunskaper om Windows, macOS, Linux och mobiloperativsystem,klienthanteringssystem och ärendehanteringssystem.- Kunskap om Uppsala universitets organisation.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.Anställningens omfattning: 100 %Upplysningar om anställningen lämnas av: : enhetschef Gunnar Herlitz, gunnar.herlitz@uu.se , tel. 018 471 40 50.Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021, UFV-PA 2021/2823.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100 %. 