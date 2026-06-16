Gruppchef till integration och bostad, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen / Socialsekreterarjobb / Danderyd Visa alla socialsekreterarjobb i Danderyd
2026-06-16
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Vill du göra verklig skillnad och samtidigt vara med och forma framtidens socialtjänst? Socialförvaltningen i Danderyds kommun befinner sig i en spännande kulturresa där vi tillsammans utvecklar framtidens socialtjänst med fokus på kvalitet, samarbete och invånarnas behov. Här arbetar vi nära både varandra och våra invånare för att skapa hållbara lösningar i vardagen. Hos oss får du stort ansvar, goda möjligheter att påverka och korta vägar från idé till beslut.
Vuxenavdelningen består av 33 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att ge kommunens invånare rätt stöd i rätt tid. Vi är en stabil och sammansvetsad arbetsplats med starkt fokus på kvalitet, arbetsmiljö och gemenskap.
Nu söker vi en gruppchef till vår integration- och bostadsgrupp. Gruppen består idag av två integrationshandläggare som arbetar med mottag av nyanlända samt en projektanställd som arbetar med våra nyanlända i kommunen. I gruppen ingår också två bostadssekreterare och en bosamordnare som arbetar med bostadsfrågor. Vi ser just nu över vår organisation vilket kan innebära en tillökning av 1-2 tjänster till denna grupp.
Vi sitter i moderna lokaler i Danderyds Centrum, endast 14 minuter från T‐Centralen. Här erbjuds du ett nära ledarskap, tydliga strukturer och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi arbetar också aktivt med omställning av den nya socialtjänstlagen där alla medarbetare är delaktiga.
Hos oss står gemenskap, engagemang och utveckling i centrum och vi hoppas att du vill bli en del av vår kulturresa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som gruppchef har du en nyckelroll i verksamheten. Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen och stöttar dina medarbetare i deras uppdrag. Rollen innebär både personal-, verksamhets- och utvecklingsansvar. Ditt uppdrag innefattar bland annat att genomföra medarbetar- och lönesamtal samt att ansvara för rekryteringsprocesser. I rollen ingår också ansvar för verksamhetsutveckling inom ditt område, vilket inkluderar att upprätta och implementera rutiner som säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert, effektivt och i linje med organisationens mål. Du värdesätter och initierar samverkan, både internt inom organisationen och externt med andra aktörer.
Du ingår i vuxenavdelningens ledningsgrupp där du, tillsammans med övriga gruppchefer och avdelningschef, bidrar till den strategiska utvecklingen. Vi värdesätter ett nära, tillgängligt och prestigelöst ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har erfarenhet från chefs- och ledaruppdrag.
• Har erfarenhet av arbete inom Socialtjänst.
• Har erfarenhet av arbete med integrationsfrågor.
• Har kunskap om bostadssociala frågor.
• Visar på god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
• Har ett engagemang för civilsamhällesfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Vi söker dig som har ett professionellt bemötande där du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Som person är du strukturerad, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats. Vidare är du relationsskapande, du har lätt för att skapa nya relationer, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och är lyhörd. Som ledare är du närvarande och tillgänglig med ett coachande och inkluderande arbetssätt. Du har en mycket god samarbetsförmåga vilket innebär att du jobbar bra ihop med andra då du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du flexibel, har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och är lösningsorienterad med förmågan att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem.
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan idag vid intresse för tjänsten.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete till en ledande befattning inom kommuner) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma tillämpas.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Djursholms slott (visa karta
)
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen Kontakt
Avdelningschef
Lina Rönnerblad lina.ronnerblad@danderyd.se 08-568 91 160 Jobbnummer
9965072