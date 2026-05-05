Gruppchef till handläggargrupp inom efterlevandeförmåner
Är du en noggrann ledare som vågar utmana invanda mönster och tänka i nya banor? Drivs du av att förbättra både leveranser och arbetskultur i en komplex och meningsfull miljö? Har du ett genuint intresse för vad som motiverar människor och hur deras potential kan tas tillvara? Då har du nu möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag.
Avdelningen Gemensamma försäkringsfrågor och efterlevandeförmåner ansvarar för administration och hantering av efterlevandeförmåner, kontrollärenden och återkrav för samtliga förmåner innebärande handläggning, beslutsfattande och kontakter med enskilda. Utöver detta har avdelningen till uppgift att driva och utveckla verksamheten inom områden som spänner över samtliga förmåner på myndigheten till nytta för Sveriges pensionärer och pensionssparare. I avdelningens uppdrag ingår också att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.
Om jobbet
Vi söker nu en gruppchef på enheten för efterlevandeförmåner. Du har tillsammans med övriga gruppchefer på enheten ett helhetsansvar för verksamheten och ingår i en ledningsgrupp där du bidrar i det operativa och taktiska arbetet. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll har du personal-, resultat- och uppföljningsansvar för ca 20 medarbetare på Pensionsmyndighetens kontor i Luleå. Vidare ansvarar du för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, service, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Flera av våra möten sker digitalt men även fysiska möten äger rum vilket innebär att resor förekommer i tjänsten. Du kommer att leda i förändring och tydligt kommunicera vision, mål och värden till dina medarbetare.
Som chef vid Pensionsmyndigheten har du också ansvar för att driva ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete samt att bidra till att skapa en utvecklande arbetsplats. Vidare ansvarar du för att genom dialog skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna och vilja ta ansvar för sina uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling. Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga och intressanta arbetsuppgifter som är till nytta för medborgarna - vårt jobb berör alla!
Pensionsmyndighetens ledarskap bygger på tre viktiga områden: att motivera, skapa förutsättningar och att bygga förtroende.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen som bedöms relevant för rollen
Dokumenterad chefserfarenhet
Erfarenhet av att leda inom ett område av operativ karaktär.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som chef med personalansvar inom myndighet.
Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i en verksamhet med kunden i fokus.
God kunskap om pensionssystemet och dess förmåner.
Egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som gruppchef arbetar du strukturerat, kundorienterat och med hela myndighetens bästa i fokus. Ditt ledarskap präglas av ett tillitsbaserat förhållningssätt och syftar till att utveckla ett starkt medarbetarskap och effektiva arbetssätt som skapar nytta för våra kunder, samtidigt som du främjar en god och hållbar arbetsmiljö.
Som person är du lyhörd, engagerande och självgående, med en proaktiv inställning där du ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och drivs av att utveckla både medarbetare och processer. Du har hög integritet, ett tydligt helhetsperspektiv och en mycket god kommunikativ förmåga.
Då rollen innebär arbete i ledningsgrupp och nära samverkan med andra delar av myndigheten är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kommunicerar pedagogiskt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din ledarskapsförmåga i urvalet.
Vi erbjuder
Vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Bra att veta
Tjänsten är tillsvidare med provanställning, med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är på kontoret i Luleå.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Resor i tjänsten förekommer.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Pensionsmyndigheten
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 LULEÅ Kontakt
Anna-Karin Åhrman Cortelius, Saco-s 010-4543914
9893302