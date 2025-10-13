Gruppchef till gruppen för antagning
Kriminalvården, Utbildningsenheten / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2025-10-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Utbildningsenheten i Norrköping
, Göteborg
, Malmö
, Härnösand
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsplats, utbildningsanordnare och samarbetspart som gör skillnad i samhället. HR-avdelningen är inne i en spännande utvecklings- och förändringsresa, våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamheten i centrum. HR-avdelningen består av fyra enheter och har ca 400 anställda, fördelat på enheterna för utbildning, planering och arbetsgivarutveckling, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap.
Utbildningsenheten ska arbeta strategiskt och långsiktigt med utbildningsförsörjning och kompetensutveckling för hela myndigheten och i nära samarbete med verksamheten planera, utarbeta, administrera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra utbildningar.
Utbildningsenheten består av sex sektioner, där en sektion arbetar med planering och uppföljning och en sektion som arbetar med antagning och utbildningsproduktion. Denna sektion ansvarar även för enhetens kommunikationsprocess avseende utbildningsfrågor. De resterande fyra sektionernas huvudsakliga uppdrag är genomförande av Kriminalvårdens myndighetsgemensamma utbildningar för medarbetare och chefer. Utbildningsenheten har idag övnings- och utbildningslokaler på sex orter runt om i landet; Göteborg, Härnösand, Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro.
Resor ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Till den nybildade sektionen söker vi nu en gruppchef till gruppen för Antagning. Du kommer att leda det operativa arbetet inom sektionen tillsammans med gruppchefen för Utbildningsproduktion.
Gruppen för Antagning kommer ansvara för studieadministration för utbildningsverksamheten. I detta ingår antagning och urval till utbildning, att beställa och utvärdera enskilda utbildningsinsatser, att synliggöra och tillgängliggöra utbildning samt ansvar för Kriminalvårdens utbildningsportal.
Som gruppchef kommer du att vara att med och utveckla en likriktad och ensad antagningsprocess för kriminalvårdens myndighetsgemensamma utbildningar. Du ansvarar även för att utveckla och samordna första linjens support för antagningsprocessen, främst via Kriminalvårdens ärendehanteringssystem och telefon.
I rollen som gruppchef ingår du i sektionens ledningsgrupp med ansvar att överblicka, planera och stödja det operativa arbetet i verksamheten. Du har budget- och personalansvar för underställd personal inom gruppen och rapporterar direkt till sektionschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du inspirerar, tar initiativ och uppmuntrar till reflektion och delaktighet samtidigt som du är en stabil ledare med god problemlösningsförmåga, som skapar engagemang och delaktighet för att uppnå resultat. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga där du motiverar och leder dina medarbetare och genom tillit förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du ansvarar också för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen om minst 180 hp, motsvarande 3 år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta
* Flerårig arbetslivserfarenhet
* Väl vitsordad erfarenhet av arbetsledning Väl vitsordad erfarenhet av arbetsledning
* God erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Hög datamognad och erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Väl vitsordad chefserfarenhet
* Relevant erfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att leda i utbildningsverksamhet
* Erfarenhet av att leda inom support eller kundserviceverksamhet
* Erfarenhet av ledarskap på distans
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Utbildningsenheten Kontakt
Sektionschef Utbildningscenter Norrköping
Lena Hansson 072-555 39 40 Jobbnummer
9554281