Gruppchef till Gotlandsgatans gruppbostad LSS - Nytida AB - Vårdarjobb i Västerås

Nytida AB / Vårdarjobb / Västerås2021-06-29Nu söker vi på Nytida i Västerås en gruppchef till Gotlandsgatans gruppbostad.Om GotlandsgatanGotlandsgatans gruppbostad ligger lummigt beläget i villaområde på Önsta-Gryta med närhet till både skog och kollektivtrafik. I området finns pizzeria, apotek och närbutik för det nödvändigaste. Boendet består av sex lägenheter och rymlig bas för gemensamma aktiviteter.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här finns hos oss:Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraLedarskapsprogram för samtliga cheferFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag och skobidragVi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.Om rollenSom gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Nytidas pedagogiska ramverk. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.Aktivt ledarskapFör att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar:Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.Din erfarenhet och kunskapDu har relevant utbildning inom omsorg och har arbetat några år inom verksamhetsområdet och har god kännedom om målgruppen. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd och lågaffektivt bemötande.Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Möjligen har du erfarenhet från arbetsledande funktion i tidigare tjänst. Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för vårdtagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här ( https://team.nytida.se/). 2021-06-29Anställningsform: heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: 1 oktober eller enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 1 augusti, intervjuer sker löpandeFör mer information kontakta: Carolina Bergqvist 072-3524850Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-01Nytida AB5836896