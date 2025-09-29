Gruppchef till Gammelgården i Vikingstad
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-09-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och vill ta nästa steg i karriären? Som gruppchef hos oss på Gammelgården i Vikingstad får du en ledarroll och coachar ditt team i arbetet med att skapa en bra vardag för de som bor här. En fantastisk möjlighet för dig som är bra på att skapa delaktighet och att få andra att växa på jobbet.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du en dag kanske få nya arbetsuppgifter? I vår stora organisation finns många olika verksamheter och utvecklingsvägar.
Om Gammelgården
Från 1 maj 2025 har Vardaga ansvarat för driften av Gammelgården på uppdrag av Linköpings kommun. Äldreboendet innehåller 26 lägenheter varav 16 platser somatik och 10 platser demens. Gammelgården ligger i Vikingstad strax väster om Linköping med grönområde och en hästhage utanför fönstret, med några minuters gångväg från pendeln som tar 7 minuter till Linköping. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både personer som har demenssjukdom samt somatiskt sjuka äldre personer, utifrån sina egna behov.
Om rollen
Gruppchefsrollen är en del av Vardagas vinnande koncept för det nära ledarskapet. Du är en "spelande tränare" och kombinerar praktiskt arbete med administration.
Din primära arbetsuppgift är att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Du är dina medarbetares förebild. Genom att vara engagerad, närvarande, svara på frågor, ge feedback och bekräfta dina medarbetare skapar du ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar. I rollen ingår att du:
har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp
är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept
samverkar, bollar och utbyter erfarenheter med dina gruppchefskollegor
rapporterar till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Du har även en gruppchefskollega att samverka med. Den aktuella gruppchefsrollen gäller den somatiska avdelningen med 16 lägenheter.
Aktivt ledarskap i vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Det är självklart att du som chef lever våra värderingar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi vill att du som söker är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad undersköterska, gärna med specialistkompetens, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Är du utbildad specialistundersköterska är det ytterligare meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 100%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 13 oktober 2025
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna verksamhetschef Marie Hedemo, marie.hedemo@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Mer om Vardaga, läs här!
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Marie Hedemo marie.hedemo@vardaga.se Jobbnummer
9532064