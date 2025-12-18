Gruppchef till Ersta hemtjänst i Sundsvall
Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och erbjuder stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta leva ett tryggt och värdigt liv i sitt eget hem. Insatserna utgår från biståndsbeslut och anpassas efter varje individs behov - fysiska, psykiska och sociala. Vi erbjuder även gemensamma aktiviteter för våra kunder.
Ersta hemtjänst finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall. I Sundsvall arbetar cirka 120 medarbetare, organiserade i fyra team. Ledningsgruppen består av fyra gruppchefer och en verksamhetschef som arbetar tätt tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen.
Hos oss blir du en del av en idéburen organisation där vi ser hela människan - både kund och medarbetare.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som gruppchef har du ett helhetsansvar för den dagliga driften i din grupp och är en nyckelperson i verksamheten. Du arbetsleder, planerar och följer upp arbetet med fokus på kvalitet, struktur och samarbete.
Dina dagar startar med morgonmöten där information delas och förutsättningar skapas för en bra arbetsdag. Du samarbetar tätt tillsammans med övriga gruppchefer, ni avlastar varandra och bidrar till ett öppet och tillitsfullt ledarskap.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
• arbetsleda och stötta cirka 15 medarbetare (gruppen kan komma att växa)
• planera arbetet i verksamhetens planeringssystem och säkerställa bemanning
• ha ansvar för hela kundprocessen - från registrering och första möte till uppföljning
• säkerställa att alla kunder har aktuella genomförandeplaner
• ansvara för egenkontroller och följa upp bland annat bilkontroller enligt lagkrav
• ha löpande dialog med medarbetare, kunder och uppdragsgivare
• följa upp ekonomin dagligen för att säkerställa att planeringen håller
• hantera administrativa uppgifter såsom beställningar och fakturor.
Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal i samråd med verksamhetschef. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för verksamheten, men du har fullt ansvar för din del.
Arbetet innebär också att hantera flera digitala system, bland annat planeringssystemet Epsilon, Medvind samt system kopplade till region och sjukhus. Du behöver därför vara bekväm med datorer och ha ett öppet sinne för digitalisering.
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, ödmjuk och prestigelös ledare. Du tror på tillitsbaserat ledarskap och står bakom fattade beslut. Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Du är strukturerad, har god prioriteringsförmåga och kan hantera många parallella frågor utan att bli stressad. Samtidigt är du lyhörd, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende. Du vill utveckla dina medarbetare utifrån deras kompetens och tar ansvar för att både människor och verksamhet fungerar väl.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska
• har erfarenhet av äldreomsorg
• har erfarenhet av en arbetsledande roll, gärna inom hemtjänst
• har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av de system som används inom vår Averksamhet.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi använder oss av tester i våra chefs- och ledarrekryteringar och tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Anna-Louise Myrgren, Verksamhetschef, ann-louise.myrgren@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Ersta diakoni Kontakt
Hedvig Alsmarker hedvig.alsmarker@erstadiakoni.se 0721476796 Jobbnummer
