Gruppchef till Coor i Boden
Chefsjobb / Boden
2025-09-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Ta chansen att leda och utveckla ett härligt team inom arbetsplatsservice i Boden! Som gruppchef hos vår kund Coor har du möjlighet att påverka arbetsmiljön positivt, skapa värde för kunder och kollegor samt växa inom ett framgångsrikt företag. Känn skillnaden varje dag!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som gruppchef kommer du att leda och koordinera den dagliga verksamheten inom arbetsplatsservice, utveckla strategier för effektiv drift, hantera ekonomi, bygga starka kundrelationer och inspirera ditt team för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektivitet.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap med helhetsansvar för ekonomi, personal och leverans. Du är ordningsam och strukturerad med en god strategisk förmåga och vana att arbeta i Officepaketet. Du har goda kunskaper i både tal och skrift i såväl svenska som engelska. Dessutom krävs B-körkort för rollen. Ditt engagemang och din förmåga att samarbeta och arbeta i team är tongivande och inspirerar andra.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom reception eller annat serviceyrke. Tidigare erfarenhet av att bygga relationer både internt och externt är också värdefullt, liksom att ha arbetat i ett högt tempo där flexibilitet och anpassningsbarhet har varit centrala. Din förmåga att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär samt att vara positiv och serviceinriktad bidrar till en framgångsrik arbetsmiljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se
