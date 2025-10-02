Gruppchef till Attendo Kungshamn
Är du undersköterska och söker en ny utvecklingsmöjlighet?
Som gruppchef får du en ledarroll och coachar våra medarbetare i det dagliga arbetet.
Vi inför nu en ny organisation i verksamheten Kungshamn där du som gruppchef får en ledarroll vilket innebär personal- och planeringsansvar för medarbetarna på din avdelning/våning. Som gruppchef delar du ansvaret med flera kollegor varför det är viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du deltar i omvårdnadsarbete ca 70 % och arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Om rollen
Rollen innebär ett närvarande och stödjande ledarskap ute i verksamheten. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Attendos arbetssätt och värderingar. Genom ett coachande och ledande förhållningssätt skapa en lärande kultur. Exempelvis gällande digitala verktyg, processer och arbetsmetoder. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter.
Om verksamhet Attendo Kungshamn
Attendo Kungshamn i Nacka är ett äldreboende för personer med en demensdiagnos, även platser för yngre demenssjuka. Boendet är ett livsstilsboende och vi arbetar efter konceptet Utevistelse & Trädgård. I vår stora trädgård med utsikt över Stockholms inlopp finns bland annat hallonbuskar, rabarber och en kryddträdgård. Hos oss kan du även höra hur båten till Vaxholm tuffar förbi.
På äldreboendet har vi 59 hemtrevliga lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Högst upp i huset finns en samlingssal med ett litet bibliotek, ett piano och utrymme för gemensamma aktiviteter. Vi har även rymliga balkonger åt alla väderstreck.
Attendo Kungshamn är beläget i Skuru som ligger i Nacka kommun.
Google Maps: https://goo.gl/maps/wELF6eXwP5...
Din erfarenhet och kunskap
Du är utbildad undersköterska eller motsvarande yrkeserfarenhet, har god datorvana samt talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du:
har ledaregenskaper och förmåga att leda team
är tydlig och skapar delaktighet
är coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos medarbetarna
har förmåga att ge och ta emot feedback
