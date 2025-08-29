Gruppchef till Alingsås
2025-08-29
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
, Borås
, Trollhättan
, Göteborg
, Vänersborg
Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Vi söker dig som vill vara med och bygga Sveriges viktigaste företag. Distrikt Halland/Sjuhärad söker nu en gruppchef med placering i Alingsås. Tjänsten är direkt underställd Verksamhetschef.
Samhall arbetar dagligen med att bryta utanforskap, starka sjalvkanslan hos vara medarbetare och bidra till en okad mangfald i arbetslivet. Genom att utveckla sin arbetsformaga i vara kunduppdrag kan personer med funktionsnedsattning oka sina mojligheter till arbete pa den reguljara arbetsmarknaden.
Bli en del av vart team, gör skillnad och bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Arbetsbeskrivning
Som gruppchef ansvarar du för medarbetarutveckling som fokusområde med målsättningen att utvecklingen ska leda till anställning hos annan arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden. Du skapar en bra struktur och ansvarar för planeringen kring medarbetarnas utveckling i samarbete med Områdeschef. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att matcha medarbetare mot verksamhetens uppdrag och affärer samt utveckla medarbetares motivation, yrkeskunnande, arbetsförmåga och anställningsbarhet. Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar aktivt för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Som gruppchef bidrar du även till en god samordning och samverkan med Arbetsförmedlingen vid nyanställning och avslut i anställning. För att skapa förutsättningar för övergångar till den reguljära arbetsmarknaden arbetar du som gruppchef även aktivt med att bygga relationer och nätverk med företag i närområdet.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete med personalutveckling
Administrativ erfarenhet och resultatorienterat fokus
Erfarenhet av att bygga utvecklande av goda långsiktiga relationer och nätverk (Meriterande)
Lägst gymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper (Krav)
God svenska i tal och skrift (Krav)
B-körkort erfordras för tjänsten (Krav)
Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du trivs med att möta människor och har stor förmåga att leda samt tror på människors förmåga till utveckling. Du ser möjligheter för att kunna matcha rätt medarbetare till rätt utveckling och du har hög kommunikativ förmåga. Du är en teamarbetare som samspelar med andra med fokus på distriktets och marknadsområdets utveckling.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%
Befattningens placering: Alingsås
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Kontaktperson
Rekryteringsansvarig, Patrik Otterdahl, patrik.otterdahl@samhall.se
Verksamhetschef, Elin Mårtensson, elin.martensson@samhall.sePubliceringsdatum2025-08-29Facklig kontakt
Linda Hinderyd, Ledarna, 072-2044967
Asim Zilic, Saco 070-3594515 Susanne Pettersson, Unionen, 070-2826191
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Patrik Otterdahl patrik.otterdahl@samhall.se Jobbnummer
9483721