Gruppchef till Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-02-24
Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta som gruppchef vid Akademiskt primärvårdcentrum Utveckling?
Vi söker nu en gruppchef till APC Utveckling, där uppdraget består av 50 % chefsförordnande och 50 % grunduppdrag inom strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom förvaltningen Nära vård och hälsa. Detta är ett uppdrag för dig som är en trygg, senior och utvecklingsorienterad ledare som trivs i komplexa sammanhang och kan hålla riktning även när förutsättningarna förändras.
Ditt uppdrag
Som gruppchef på APC Utveckling har du personalansvar för cirka 10-15 medarbetare. Tillsammans med verksamhetschefen planerar, organiserar och leder du verksamheten. Du ingår i APC Utvecklings ledningsgrupp tillsammans med två gruppchefskollegor och verksamhetschefen.
Ditt chefsuppdrag innebär bland annat att:
• leda och coacha medarbetare som har hög sakkunskap i sina respektive områden
• skapa trygghet, struktur och tydlighet i vardagen
• ansvara för arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling samt medarbetar- och lönesamtal
• stötta i förändringsarbete
• bidra till verksamhetens långsiktiga uppbyggnad, prioritering och uppföljning
Du leder utan att vara expert i sakfrågorna, du behöver samtidigt klara att ta med frågor till olika forum. Ditt fokus ligger på ledarskap, riktning, samspel och förutsättningar för att andra ska lyckas.
Vårt synsätt på ledarskap och utveckling
Vi ser förbättring som en ständigt pågående rörelse. Ledarskap hos oss handlar om att:
• förstå verksamheten ur ett systemperspektiv
• arbeta beteende- och relationsinriktat
• skapa delaktighet, lärande och gemensamt ansvar
• leda i osäkerhet och förändring
Du arbetar coachande och skapar arenor för reflektion, dialog och utveckling. Vi använder systematiska förbättringsmetoder och ett agilt förhållningssätt för att möjliggöra hållbar utveckling över tid.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• har relevant högskole- eller universitetsutbildning
• har flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete
• har god förståelse för och erfarenhet av ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer
• kan leda, coacha och skapa riktning utan att själv vara sakkunnig i alla frågor
• är trygg, orädd och prestigelös
• är en utpräglad lagspelare
• kan balansera krav, tempo och mänskliga perspektiv
Erfarenhet av chefs- eller annat formellt ledningsuppdrag är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• ett meningsfullt uppdrag i en utvecklingsintensiv miljö
• introduktion till chefsuppdraget samt chefsutbildning
• möjlighet att påverka primärvårdens utveckling på riktigt
• trygga anställningsvillkor och goda förmåner
Vår verksamhet
APC Utveckling tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. APC Utveckling ingår tillsammans med APC Utbildning, APC Forskning, Forskning Funktionshinder, Hälsoäventyret samt FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i förvaltningens enhet för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU). APC Utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi är förvaltningens stöd i primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Kliniska processer utgör tillsammans med andra processer grunden för att utveckla verksamheten med syfte att skapa god vårdkvalitet. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta verksamhetschef för APC Utveckling Jennie Nordberg, mail jennie.nordberg@regionuppsala.se
.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
