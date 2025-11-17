Gruppchef rehab, Västernorrland/Jämtland
2025-11-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Vännäs
Gruppchef Rehab Västernorrland/Jämtland
Vill du, precis som vi, arbeta med människor och deras utveckling? Nu söker vårt verksamhetsområde en Gruppchef Rehab som vill vara med och göra verklig skillnad.
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång", och vi tror att du delar den övertygelsen med oss.
Hos oss står inkludering och utveckling i fokus. Oavsett var du arbetar inom Samhall är vårt uppdrag närvarande i allt vi gör - tron på att alla människor har kompetens och kan utvecklas är vår kompass.
Vi är 24 000 medarbetare varav cirka 1 500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gör skillnad för individ, organisation och samhälle.
Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi söker nu en Gruppchef Rehab till Västernorrland/Jämtland. Här arbetar du tillsammans med 15 Områdeschefer, som ansvarar för ca 300 medarbetare i Örnsköldsvik, Sollefteå, Hammarstrand och Kramfors. Du får ett tydligt internt nätverk med kollegor att utbyta erfarenheter och utveckla gemensamma arbetssätt tillsammans med.
Du arbetar nära Områdescheferna med både prehab och rehab, och är en viktig specialiststödjande funktion i distriktets rehabiliteringsarbete. I rollen ingår att leda komplexa rehabiliteringsärenden, matcha rätt insatser till rätt person och bidra till en hållbar återgång i arbete. Du har tät samverkan med Försäkringskassan, företagshälsovården och andra relevanta aktörer.
Även om du tillhör ett större chefsteam, är du, tillsammans med tre andra Gruppchefer Rehab, distriktets expertresurs inom rehabilitering.
Placering kan vara i Örnsköldsvik, Sollefteå eller Kramfors, och du rapporterar direkt till Verksamhetschef.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av arbete med rehabilitering, arbetsanpassning och mer komplexa individärenden från exempelvis HR-sidan
Erfarenhet av dokumentation kopplad till rehabiliteringsprocesser
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, omvårdnad eller ledarskap
God digital kompetens och förståelse för systemstöd
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Ledarerfarenhet
Erfarenhet av arbetshjälpmedel och anpassningar vid fysiska funktionsnedsättningar
Erfarenhet av samverkan med myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt företagshälsovården Dina personliga egenskaper
Rollen kräver struktur, samarbete och en framåtlutad inställning. Tempot är ibland högt och det är viktigt att du gärna tar initiativ och vågar agera självständigt. Ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt är avgörande - särskilt när du möter människor i utsatta situationer.
Du trivs med att inspirera, motivera och utveckla människor, och du har ett särskilt fokus på medarbetarnas utveckling, arbetsförmåga och engagemang.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på länken nedan.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Vi tror att det ger oss fler perspektiv, mer kreativitet och en bättre arbetsmiljö. Därför välkomnar vi alla som kan bidra till vår utveckling.
Rekryteringsprocessen består av flera steg, inklusive möten, tester och referenstagning.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid (100 %) med sex månaders provanställning Placering: Örnsköldsvik/Sollefteå/Kramfors, med fördel Örnsköldsvik Anställningsdatum: Snarast, enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Kontaktpersoner: Martina Bergman, verksamhetschef, martina.bergman@samhall.se
eller rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Fackliga kontakter:
Mikael Lindqvist, Ledarna, mikael.lindqvist@samhall.se
Veronika Martinsson Piltto, Unionen, Veronika.Martinsson.Piltto@samhall.se
Johnny Schödin, SACO, Johnny.Schodin@samhall.se
