Gruppchef Provteknik CV90
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Chefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla chefsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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BAE Systems Hägglunds, en ledande aktör inom försvarsindustrin, har expanderat kraftigt de senaste åren och ser en fortsatt tillväxt.
Vi söker nu en Gruppchef ProvteknikCV som vill delta aktivt i vår framgångsrika resa framåt. I denna roll får du möjlighet att leda ett engagerat team och spela en central roll i vår fortsatta utveckling, där innovation och säkerhet står i fokus.
Välkommen att söka en spännande möjlighet där du kan göra verklig skillnad!
Din framtida utmaning
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett team inom en dynamisk och ansvarsfull verksamhet?
Vi söker en Gruppchef CV90 som vill ha en bred och utvecklande roll med stort ansvar.
I rollen som Gruppchef CV90 får du ansvar inom flera områden som påverkar verksamhetens dagliga drift och följaktligen den långsiktiga framgången.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativ planering; Du kommer att leda och koordinera teamets arbete och säkerställa att de operativa processerna fungerar smidigt.
Kompetensstrategi och utbildning; Du arbetar aktivt med att säkerställa att medarbetarna inom provteknik och närliggande grupper har rätt kompetens för att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt. Du ansvarar för en framgångsrik onboarding av nya medarbetare.
Samverkan; I nära samverkan med Inköp och Operations kommer du att sammanställa verksamhetens behov av investeringar, omsätter till investeringsansökningar, förbereder inköpsunderlag och säkerställer beställningar.
Administration; administration t ex tidrapporter, inköp.
Den du är
Du har relevant erfarenhet och utbildning för rollen. Du är intresserad av teknikutveckling såväl som att utveckla medarbetarna. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en ledande roll. Det är viktigt att du är van vid att hantera administrativa uppgifter inom flera områden. Vi tror att du har erfarenhet som ledare med teknisk bakgrund och har nyfikenhet för ny teknik.
Du trivs i en varierad roll där den ena dagen är inte den andra lik. Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att ta ansvar för både långsiktiga mål och detaljerad projektledning. Det är viktigt att du är kommunikativ och engagerad i att stötta och utveckla gruppen, samtidigt som du samarbetar med andra avdelningar för att nå gemensamma mål. Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som skrift är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-06-29Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Leif Dahlberg, 070 – 216 06 25 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, 070 – 842 23 35, AxÖ Consulting.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 31 augusti.
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31). Skicka gärna ett sms så återkommer vi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Nordanås.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
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891 41 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9982805