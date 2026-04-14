Gruppchef Projektering, Installation, VDC
En roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med praktiskt specialistarbete i en avdelning som driver många stora och spännande projekt- från bostäder och industri, samhällsfastigheter och försvarsrelaterade uppdrag.
Tjänsten som Gruppchef Projektering, Installation, VDC
Som Gruppchef har du personal- och budgetansvar för din grupp, som består av åtta medarbetare med bakgrund inom projektering, installation och VDC. Tillsammans med dina medarbetare är du ansvarig för att driva utvecklingen inom dessa tre specialistområden i linje med NCC:s och avdelningens övergripande strategi och mål, i syfte att förbättra våra arbetssätt och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra projekt under produktionsfasen.
Förutom att du som gruppchef leder, fördelar, följer upp att rutiner efterlevs fokuserar du på att utveckla dina medarbetare. En del av din tid arbetar du själv också operativt, utifrån din profession, i allt från anbudsarbetet till genomförandet av systemhandling- bygghandling samt i produktionsledet.
Inom avdelningen arbetar vi med en stor bredd av projekt, allt i ifrån bostäder och kontorsbyggnader till badhus, sjukhus och skolor, till såväl privata som offentliga kunder. Vi samarbetar ofta tidigt i processen med våra beställare och utformar projekten utifrån gemensamma mål.
Du rapporterar till vår Specialistchef och är med och driver gruppens utveckling. Du ingår också i avdelningens utökande ledningsgrupp där du aktivt bidrar till avdelningens utveckling.
Om avdelningen Building Norrland
Avdelningen arbetar med husbyggnadsprojekt både inom nyproduktion, alltifrån samhällsfastigheter till bostäder, simhallar och sporthallar samt ROT-arbeten. Vi är idag ca 200 medarbetare på avdelningen.
Din profil som Gruppchef
Du har minst fem års erfarenhet av att arbetat som projekteringsledare eller i en installationsledarroll gärna med personalansvar. Detta har gett dig en god förståelse för projekteringsprocessen, byggprocesser, byggteknik, kostnadsstyrning och entreprenadjuridik. Du har dessutom ett intresse av VDC och digitalisering.
Du trivs i en ledarroll och ser fram emot att få utveckla både gruppen och dig själv till att driva förändringar för att hitta nya mer effektiva arbetssätt.
I din roll har du många interna och externa kontakter så att vara lyhörd, diplomatisk men även beslutsam är egenskaper denna tjänst kräver.
Du kommunicerar utmärkt i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Du har B-körkort. Dina medarbetare finns på olika platser i norra Sverige vilket innebär en del resande till de olika kontoren i regionen.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på något av våra lokalkontor i Norrland (Umeå, Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall, Skellefteå eller Luleå) eller projekten. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Har du frågor är du välkommen att kontakta Specialistchef Pernilla Lindberg på 070-775 21 29 eller HR Specialist Rekrytering Monica Klersén på 070-653 90 49. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-04-26.
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
972 36 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
