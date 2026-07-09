Gruppchef Produktion
SCA Forest Products Aktiebolag / Skogsbrukarjobb / Östersund Visa alla skogsbrukarjobb i Östersund
2026-07-09
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Företagsbeskrivning:
SCA Skog AB
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Gruppchef Produktion Drift till Östersund.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
SCA Skogs funktion Produktion ansvarar för avverkning av skog, både privat skog och vår egna skog. Funktionen har cirka 160 medarbetare och omfattar all produktion från Norrbotten i norr till Hälsingland i söder.
Som Gruppchef Drift ansvarar du för att leda, coacha och stötta din grupp som består av åtta produktionsledare, som i sin tur har ansvar för ett antal avverkningslag. Det dagliga arbetet är en kombination av både administrativt arbete på kontoret och närvaro ute i fält. De administrativa uppgifterna är exempelvis lönehantering, fakturering och resultatrapportering. Utöver detta fungerar du som en stödjande resurs för dina medarbetare i praktiska frågor och andra arbetsrelaterade behov.
Ditt ansvar innefattar områden som hälsa och säkerhet, att optimera produktiviteten, att säkerställa leveransprecision samt att upprätthålla kvalitetsmål och budgetkrav. Du kommer att ingå i det tvärfunktionella gruppchefs-teamet för flödesområdena Östersund/Ånge där ni samarbetar för att säkerställa flödesområdets leverans.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara en inspirerande förebild genom att aktivt engagera dig i dina medarbetare, med målet att såväl deras arbetsglädje som engagemang och trivsel ska blomstra. Du är en närvarande, tydlig och empatisk ledare som ser gruppens gemensamma framsteg som en del av din egen framgång. Du brinner för att utveckla dina kollegor och är med och skapar möjligheter för dem att växa och utvecklas i sina yrkesroller.
Med ett genuint intresse för ledarskap och en naturlig talang för att stödja och inspirera, har du förmåga att driva både individens och teamets utveckling framåt. I din vardag ser du problemlösning och kommunikation som en naturlig del i vardagen, och du trivs med att vara navet i en dynamisk, framåtsträvande organisation.
Du har en skoglig akademisk utbildning eller förvärvat motsvarande kunskap vid arbetslivserfarenheter.
Du har B-Körkort då resor förekommer i tjänsten.
Du behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet.
Du har ett brett intresse för skogliga frågor, speciellt av skoglig produktion.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet i ledande befattning.
Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Östersund eller annan ort inom verksamhetsområdet. Resor förekommer i tjänsten.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kan du kontakta: Rikard Jakobsson, Avdelningschef Produktion, rikard.jakobsson@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kan du kontakta: Johanna Holmquist, HR Specialist Rekrytering, johanna.holmquist@sca.com
Fackliga företrädare är:
Unionen: Anja Engström anja.engstrom@sca.com
Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-07-19.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5357-44302219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
831 57 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SCA Skog AB Jobbnummer
9997741