Gruppchef Och Konsult Inom Brand-och Risk

2025-10-16
Är du en erfaren brandingenjör som vill ta nästa steg och bidra till en tryggare och mer brandsäker framtid? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vår kund är en ledande aktör inom brandskydd och brandsäkerhet, känd för sin höga kompetens och sina hållbara lösningar. De erbjuder rådgivning, projektering och besiktning inom brandskydd - alltid med målet att skapa trygga miljöer och långsiktig nytta för sina kunder.
Företaget är inne i en spännande expansionsfas och söker nu en Gruppchef till Stockholmskontoret, en nyckelroll för att etablera och utveckla verksamheten i regionen. Du blir den första rekryteringen på plats och får möjlighet att forma både kontoret och teamet från grunden.
Som Gruppchef får du ett helhetsansvar för att bygga, leda och utveckla kontoret i Stockholm. Rollen kombinerar operativt arbete som brandkonsult med strategiskt och affärsmässigt ansvar.
Som Gruppchef får du ett helhetsansvar för att bygga, leda och utveckla kontoret i Stockholm. Rollen kombinerar operativt arbete som brandkonsult med strategiskt och affärsmässigt ansvar. Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla verksamheten samt bygga upp ett engagerat team.
Driva och delta i projekt inom projektering, riskanalyser och brandskydd.
Ansvara för kundkontakter, affärsutveckling och långsiktiga relationer.
Delta i företagets ledningsgrupp och bidra till att uppfylla strategiska mål kring kvalitet, tillväxt och kundnöjdhet.
Detta är en roll för dig som vill kombinera teknisk kompetens med ledarskap - och vara med på en tillväxtresa där du får påverka från dag ett. För rätt person finns även möjlighet till delägarskap.
Du erbjuds
Här får du arbeta i en kultur som kombinerar frihet under ansvar med flexibilitet. Företaget erbjuder konkurrenskraftig lön, tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Du får dessutom chansen att vara med från starten och påverka verksamhetens utveckling både som kontorsansvarig och delägare.
Vi söker dig som
Vi söker en erfaren brandingenjör med minst tre års erfarenhet som konsult eller uppdragsledare inom brandskydd. Du trivs i kundnära roller och är van vid att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du:
Är examinerad brandingenjör och har flera års erfarenhet som brandkonsult/brandingenjör.
B-körkort.
Har ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt ledarskap.
God förståelse för affärsutveckling och vad som driver tillväxt.
Meriterande är om du tidigare haft en ledande roll eller arbetat som uppdragsledare inom brandteknik.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet?
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
