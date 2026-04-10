Gruppchef Nobina Nacka Värmdö
Med 15 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på javascript:void(0).
Hos Nobina får du chansen att vara nära verksamheten, nära dina medarbetare och nära resenärerna. Vi söker nu en engagerad Gruppchef som vill vara med och skapa trygga, välkomnande och pålitliga resor och samtidigt utveckla både människor och resultat. Bli en del av vårt team i Nacka Värmdö. Vi söker nu en engagerad Gruppchef som vill växa tillsammans med oss!
Om rollen som gruppchef
Som gruppchef på Nobina leder och utvecklar du en grupp bussförare med fokus på att skapa trygga och pålitliga resor för våra resenärer. Du är en närvarande ledare med nära dialog med dina medarbetare, där du coachar, ger återkoppling och skapar förutsättningar för både prestation och trivsel.
I rollen arbetar du aktivt med uppföljning av nyckeltal och kundsynpunkter, samtidigt som du ansvarar för bland annat rekrytering, rehabilitering och daglig drift. Du är med och utvecklar både teamet och den lokala verksamheten, med kunden i fokus i varje beslut.
Här får du möjlighet att utöva ett ledarskap på riktigt. Du är nära verksamheten, nära människorna och har stor möjlighet att påverka både medarbetarnas utveckling och verksamhetens resultat i vardagen
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Du är en trygg och kommunikativ ledare som drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Du tar ansvar, är självgående och har ett strukturerat arbetssätt. Med ett genuint intresse för service och människor bygger du starka relationer och skapar engagemang i teamet. Du trivs i en föränderlig vardag där du snabbt kan ställa om och prioritera.
Krav och kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av att leda större grupper, gärna i personalintensiv och/eller dygnet runt verksamhet
Erfarenhet från liknande verksamhet, exempelvis trafik eller transport
God datorvana
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid 100% med placering i Nacka Värmdö, på vår depå i Charlottendal.
Vi vill ha din ansökan senast 2026-05-03. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Frågor angående tjänsten: Affärschef, Jan Carlsson, mailto:jan.carlsson@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Så ansöker du
