Gruppchef miljö och hållbarhet
Afry AB / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av jobbet
AFRYs miljösorganisation är idag nationell med kontor från Malmö till Kiruna och genom ett nära samarbete mellan olika teknikområden utgör vi tillsammans en stark helhet. I Sverige har vi idag drygt 220 medarbetare inom kompetensområdena Miljö och hållbarhet.
Service Area Environment and Sustainability i Uppsala/Gävle består idag av cirka 20 medarbetare, fördelade mellan kontoren i Uppsala och Gävle, med inriktningar såsom förorenade områden, hydrogeologi, tillstånd, naturmiljö, hållbarhet och klimat.
Den utlysta rollen som Group Manager kan vara placerad antingen i Uppsala eller Gävle och rapporterar till Service Area Manager.
Du erbjuds en varierad roll med många kontaktytor och kundmöten, där du har ansvar för medarbetarnas individuella utveckling och arbetssituation. Du bidrar till arbete med strategi, lönsamhet, marknad, kvalitet samt kompetens- och personalutveckling. Din chefsroll kombinerar du med eget konsultarbete, exempelvis som uppdragsledare eller teknikspecialist.
Arbetet utgår i huvudsak från din placeringsort, men resor förekommer. Det finns även möjlighet till distansarbete i dialog med Service Area Manager.
Vi söker dig som trivs med att kombinera personalansvar med uppdragsarbete och som har ett genuint intresse för medarbetarnas utveckling och kompetenshöjning. Hos oss bidrar du till att utveckla starka team, bygga kultur och skapa tillhörighet, samtidigt som du medverkar till innovativa och hållbara lösningar i våra uppdrag. Vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi lär av dig!Kvalifikationer
För rollen ser vi att du har minst åtta års erfarenhet inom miljöområdet och är väl insatt i frågeställningarna kopplade till våra teknikinriktningar: miljötillstånd, naturmiljö förorenad mark, hållbarhet och hydrogeologi. Du har även god kunskap om svensk miljölagstiftning.
Du har en akademisk examen inom miljöområdet med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Du har erfarenhet från konsultverksamhet och har arbetat som uppdragsledare. Erfarenhet från entreprenörs- eller beställarsidan är meriterande.
Du har tidigare visat prov på ett gott ledarskap och har en naturlig förmåga att engagera och motivera andra. Vi värdesätter din sociala kompetens och din vilja att utvecklas och utmanas – både tekniskt och inom affärs- och ledarskapsfrågor. Du är affärsdriven, relationsskapande och det är en fördel om du har ett etablerat nätverk i branschen. Att dela med dig av din kunskap till både kunder och kollegor ser du som en självklarhet.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. För rollen krävs även B-körkort.
Vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan.
På AFRY lever vi efter våra värdeord Brave – Devoted – Team players, vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt och utmanar sig själva och varandra.
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt som psykiskt, är en framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt eller nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av konsulter, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare.
AFRYs vision är Making Future och vi hoppas att du vill utforska din potentiella framtid i vårt team.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Vi rekryterar löpande och kan komma av avsluta rekryteringen tidigare än sista datum för ansökan.
Kontaktuppgifter för frågor:
Emma Asterhag, Service Area Manager
• 46 72 206 83 44emma.asterhag@afry.com
(mailto:emma.asterhag@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984158