Gruppchef med ansvar för att säkra Sveriges gränser
2026-02-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Linköping - Polis i Linköping
Är du redo för större uppgift? Vi söker nu en gruppchef till Teknikstöd gräns, med placering i Norrköping. Du kommer att tillhöra den över 1000 personer starka IT-avdelningen som arbetar sida vid sida med de poliser som använder lösningarna.
Polismyndighetens IT-avdelning har cirka 1300 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
Inom sektionen har vi ett helhetsansvar för produktutveckling och hårdvara, för polisens system. Vår målsättning är hög utvecklingstakt och hög teknisk och funktionell kvalitet. För att åstadkomma detta använder vi arbetssätt som syftar till att arbeta lättrörligt och testdrivet med fokus på att kontinuerligt leverera verksamhetsnytta, detta sker utifrån agila principer och förhållningssätt.
Gruppen ansvarar för att utveckla och förvalta system, mobila appar samt hårdvara för bl.a. biometriupptagning, för både yttre och inre gränskontroll vilket bidrar till att öka säkerheten inom hela Schengenområdet samt medverkar till att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott med hjälp av biometri. Gruppen består av systemutvecklare, testare, kravanalytiker, tekniska produktspecialister och uppdragsledare. Som produktägare har du även stor möjlighet att påverka produkten. Tjänsten kan även omfatta internationella uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef för Teknikstöd gräns
Som chef för gruppen Teknikstöd gräns rapporterar du till sektionschef samt ingår i enhetens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till innovation och reflektion. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 3 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande ställning inom IT, som chef eller annan roll, exempelvis produktägare, projektledare, eller liknande inom IT
erfarenhet av att leda och delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde (produktutveckling inom IT-området)
erfarenhet av hantering av hårdvara kopplat till it-system
för funktionen relevant examen/utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
kunskap och erfarenhet av agil metodik
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
chefs- och ledarskapsutbildning
erfarenhet av att agera i rollen som produktägare
erfarenhet av att delta i internationella projekt och arbetsgrupper, särskilt EU-samarbeten
erfarenhet av offentlig verksamhet
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. Kontakt
Har du frågor om uppdraget? Välkommen att ta kontakt med rekryterande chef, tfn: 010-566 58 88
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult Alfredh Öhrnberg, alfredh.ohrnberg@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 073-249 04 22
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i NorrköpingSå ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
klicka på länken för att komma vidare till urvalsfrågorna: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/gruppchef-med-ansvar-for-att-sakra-sveriges-granser/
(Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare)
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
