Gruppchef kontrollsystem orderkonstruktion - Siemens Energy AB - Chefsjobb i Finspång

Siemens Energy AB / Chefsjobb / Finspång2021-07-06GRUPPCHEF "CONTROL SYSTEMS" ORDERKONSTRUKTIONOM DIGDin profilDu har flera års erfarenhet av konstruktion, installation eller driftsättning och ett intresse av sälj- och kundfrågor.Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och/eller en vilja att ta dig an en ledarroll och det är ett plus om du är utbildad i Black- eller Green Belt.Som person är du driven, analytisk och har erfarenhet av att jobba med ständiga processförbättringar. Du ser lösningar där andra ser problem.Du tar ansvar och kan bidra till ett gott arbetsklimat där allas kunskaper tas tillvara och du kommer att ha ett personal- och budgetansvar samt driva frågor som rör utveckling av personal och verksamhet.Dina ansvarsområdenDu kommer att leda en grupp på ca 15-20 medarbetare plus konsulter som ansvarar för framtagandet av styrsystemen för alla våra gasturbiner. Som chef och ledare förväntas du vara drivande i alla frågor som rör utveckling av personal och verksamhet.Tillsammans med dina medarbetare kommer ni att omvandla tankar och idéer om tekniska lösningar och processförändringar till praktisk handling.Du kommer att vara en del av styrsystemkontorets ledningsgrupp och du kommer att jobba med personal från olika delar i världen och sträva mot samma mål. Idag jobbar vi med personal i Indien, Kina, USA och Sverige. Vi står just nu inför en omorganisation och vi söker därför dig som trivs med att leda i en föränderlig miljö.Lite om oss:Avdelningens huvudansvar är att konstruera och specificera styrsystem inom våra orderprojekt i enlighet med våra väletablerade processer och rutiner. Arbetet sker i nära samarbete med övriga avdelningar inom Orderkonstruktion, med våra samarbetspartners, leverantörer samt med våra interna och externa kunder. Stöd ges även vid behov till försäljnings-, utvecklings- och serviceprocessen. Inom ansvarsområdet "Control Systems & Instrumentation" finns system som; styr och reglerutrustning, HMI, kommunikation/nätverk, instrumentering, etc.Vill du vara en del i den fortsatta utvecklingen av vårt nya arbetssätt? Brinner du för förbättring och samarbete? Då kan du vara den vi söker!Vårt erbjudande:Vi erbjuder en omväxlande chefsroll med engagerade kollegor och en diversifierad grupp. Som ny chef hos oss får du en mentor inom organisationen för att snabbt komma in organisationen och arbetet. Du får också möjligheten och vi förväntar oss att chefer hos oss vidareutvecklar sig inom ledarskap. Ledord för ledarskap hos oss är "Trust, Cooperation and Respect". Vi erbjuder även en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till arbete hemifrån.OM OSS"Låt oss förändra morgondagen redan idag" är vårt genuina löfte på Siemens Energy till våra kunder och medarbetare på vägen mot en hållbar framtid.Siemens Energy är ett av världens ledande företag inom energiteknik. Tillsammans med våra kunder och partners tar vi fram energisystem för framtiden och stöder därmed en övergång till en mer hållbar värld. Med vår portfölj av produkter, lösningar och tjänster täcker Siemens Energy nästan hela energivärdekedjan - från kraftproduktion och överföring till lagring. Portföljen inkluderar konventionell och förnybar energiteknik, såsom gas- och ångturbiner, hybridkraftverk som drivs med vätgas, och kraftgeneratorer och transformatorer.En majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) gör Siemens Energy till en global marknadsledare för förnybar energi. Uppskattningsvis en sjättedel av den el som produceras över hela världen är baserad på teknik från Siemens Energy. Siemens Energy har 91 000 anställda världen över i mer än 90 länder och genererade intäkter på cirka 29 miljarder euro räkenskapsåret 2019. I Sverige har Siemens Energy 2600 anställda på 10 orter.Läs mer om Siemens Energy här:MER INFORMATIONBidra med din energi. Var dig själv.Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och medkänsla. Vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi. Hela samhället.Jobb & Karriärsidan: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/jobs.html 2021-07-06Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/jobs id nr 225123 senast 31 juli.För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Michael Yousef på tel. +46 (0)122 82 620 eller för frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Tallberg på tel. +46 (0)122-81381.Placeringsort: FinspångFackliga representanter:Veronica Andersson, Unionen, 0122-840 21Simon Von Eckardstein, Sveriges Ingenjörer, 0122-842 24Jan Lundgren, Ledarna, 0122-812 33Jonny Persson, IF Metall, 0122-817 69#LI-MT1Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENTSALARYSista dag att ansöka är 2021-07-31Siemens Energy AB5850595