Gruppchef IT-säkerhet - Eskilstuna
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2026-06-26
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Vi söker nu en gruppchef IT-säkerhet till IT-avdelningen! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning – vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag – bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-avdelningen består idag av ca 60 personer, och planerar för ytterligare utökning under 2026. Vi arbetar med såväl vanliga IT-miljöer som med säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer, där de senare har en framåtlutad utveckling och engagemang.
Som ansvarig gruppchef för gruppen IT-säkerhet kommer du att :
Leda och fördela arbetet för medarbetare
Säkerställa SOC-arbetet med dagliga rutiner och övervakning
Säkerställa och prioritera IT-säkerhetsincidenthantering liksom utformning av ingående processer
Säkerställa medarbetarnas kompetensutveckling
Säkerställa livscykelhantering, förvaltning och utveckling av applikationer och infrastruktur för de system som hanterar IT-säkerhet
Omvärldsanalys inom Cybersäkerhet och IT-säkerhet
Budget- och personalansvarPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har YH-utbildning eller universitetsutbildning inom IT-säkerhet, ekonomi eller annan utbildning vi finner relevant. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattning med personal- och budgetansvar, inom IT-området, gärna IT-säkerhet Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande att ha relevanta certifieringar inom IT-säkerhetsområdet samt yrkeserfarenhet från statlig sektor. Har du erfarenhet av SOC-arbete och erfarenhet av att ha jobbat inom sfären för IT-säkerhet är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person anpassar du dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst samarbete mot de gemensamma målen. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är mån om att ha gott samarbete med kollegor, medarbetare och beställare. Du står stadigt och behåller lugnet även när det är högt tryck.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande tf IT-direktör Ellenor Röhr Axelsson, planeringsansvarig IT-produktion Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010- 44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9979970