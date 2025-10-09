Gruppchef IT-avdelningen SLU
2025-10-09
Vill du leda utvecklingen av framtidens AV-tjänster och bidra till en hållbar, levande och bättre värld?
IT-avdelningen vid SLU söker en engagerad gruppchef som vill forma framtiden för audio- och videoteknik inom högre utbildning och forskning.
Om jobbet
Som gruppchef för vår AV-specialiserade grupp kommer du att leda 12 kompetenta medarbetare som är utspridda över flera orter. Du ansvarar för att gruppen förvaltar, utvecklar och supporterar stabila, säkra och ändamålsenliga videotjänster för SLU och våra externa kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla en grupp med hög teknisk kompetens inom AV-området
• Säkerställa leverans av videotjänster som möter verksamhetens behov
• Planera och genomföra livesändningar, inspelningar och event i SLU:s lokaler
• Driva kontinuerligt förbättringsarbete inom roller, rutiner och processer
• Utöva närvarande ledarskap (lokalt och på distans)
Som del av ledningsgruppen för enheten Användarnära IT arbetar du nära gruppchefen för Digital arbetsplats och Servicedesk samt enhetschefen för att nå uppsatta mål.
Grundläggande krav
• Ledarskap inom IT: Dokumenterad erfarenhet av att leda IT-team
• Relevant utbildning: Akademisk bakgrund inom systemvetenskap, datavetenskap, civilingenjör eller motsvarande erfarenhet som SLU bedömer relevant
• Förändringsledning: Bevisad förmåga att driva organisatoriska förändringar och utveckla både leverans och medarbetare
• Ekonomisk styrning: Gedigen erfarenhet av budget- och resultatuppföljning för befintliga och nya tjänster
• Processkunskap: Erfarenhet av processrelaterade arbetssätt (t.ex. ITIL)
Meriterande kvalifikationer
• Metodisk förvaltningsledning och bemanningsplanering
• Etablering av tjänstemodeller med tillhörande uppföljning
• Supportprocesser och distansledning
• Systematiskt IT-säkerhetsarbete
• Resultatuppföljning och utvärdering av leveranser
• Operativt arbete inom AV-området
Du som person
Som gruppchef är du en naturlig samordnare som inspirerar ditt team mot gemensamma mål. Du kännetecknas av:
• Ledarskap som engagerar: Du är prestigelös, stöttande och skapar en positiv arbetsmiljö där alla kan utvecklas
• Relationsskapande förmåga: Din samarbetsorienterade grundinställning gör dig till en naturlig brygga mellan människor och organisationer
• Utvecklingsfokus: Du drivs av förbättringsarbete och strategiska utvecklingsfrågor
• Teknikintresse: Du har stor nyfikenhet på ny teknik och förmågan att översätta tekniska möjligheter till verksamhetsnytta
• Kommunikationsförmåga: Du kommunicerar tydligt och engagerande, både i direkta möten och på distansOm företaget
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.
Just nu är vi i en spännande fas där vi bland annat byter ut nätverket på hela universitet. Högt på agendan är även utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Heba El Sheemy heba.el.sheemy@slu.se +46701604515
