Gruppchef IT Servicedesk till Attendo, Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Led Attendos IT Servicedesk i Stockholm och driv utvecklingen mot smartare support och bättre användarupplevelser.
Hos Attendo får du leda ett erfaret servicedeskteam som står inför nästa steg i sin utveckling. Här handlar rollen om att skapa struktur, utveckla arbetssätt och ge teamet rätt förutsättningar att arbeta mer proaktivt. Du får stort mandat att driva förbättringar, utveckla nya arbetssätt och vara med och forma hur servicedesk utvecklas framåt. Är du idag teamledare, arbetsledare eller chef inom IT-support och vill ta nästa steg i en roll där du får kombinera ledarskap med utveckling, då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi erbjuder dig
Hos Attendo kliver du in i en verksamhet där IT är en viktig möjliggörare för vården och omsorgen. Du blir en del av ett engagerat ledarteam där idéer välkomnas och där du får stort förtroende att utveckla både teamet och verksamheten. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap med utveckling och som motiveras av att skapa förbättringar som märks i vardagen.
Hos oss får du bland annat möjlighet att:
Leda ett erfaret och serviceinriktat team med stor kunskap och stark sammanhållning.
Driva utvecklingen av mer effektiva och proaktiva arbetssätt.
Vara med och utveckla självservice, digitala assistenter och andra lösningar som förenklar supporten.
Samarbeta nära andra gruppchefer och specialister inom en modern IT-organisation.
Det här gör du hos oss
Som gruppchef har du en vardag där ledarskap, verksamhetsutveckling och operativt arbete går hand i hand. Du finns nära teamet och skapar förutsättningar för att de ska lyckas, samtidigt som du driver förbättringar som utvecklar arbetssätt och skapar en mer proaktiv support. IT Servicedesk hanterar omkring 45 000 ärenden varje år, vilket gör struktur, prioritering och kontinuerligt förbättringsarbete till en naturlig del av uppdraget.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla ett team med både ordinarie medarbetare och timanställda.
Skapa struktur, tydliga arbetssätt och rätt förutsättningar för teamet att lyckas.
Ansvara för bemanning, medarbetarsamtal, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Följa upp KPI och identifiera förbättringsområden för att öka kvalitet och effektivitet.
Driva utvecklingen av kunskapsdatabas, självserviceportal och digitala supportlösningar.
Samverka med produktägare, IT-specialister och andra delar av verksamheten för att utveckla arbetssätt som skapar en mer proaktiv support.
Delta operativt vid större incidenter, förändringar och prioriteringar i servicedeskens leverans.
Ditt team och arbetsplats
Du rapporterar till ansvarig chef för Operational IT och blir en del av ett ledarteam med fyra gruppchefer som arbetar tätt tillsammans. Området består av omkring 30 medarbetare inom bland annat servicedesk, infrastruktur, applikationer och drift. Du leder ett erfaret team av servicetekniker med god verksamhetskunskap och ett starkt fokus på service. Arbetet utgår från kontoret i Stockholm med möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
Vi tror att du har flera års erfarenhet inom IT-support eller servicedesk och att du redan idag har ett ledaransvar, exempelvis som teamledare, arbetsledare eller chef. Nu vill du ta nästa steg i en roll där du får större möjlighet att påverka både teamets och verksamhetens utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av IT Servicedesk eller IT-support.
Erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning.
Erfarenhet av att driva förbättrings- eller förändringsarbete.
Förståelse för ITIL eller liknande arbetssätt.
Som person är du en trygg ledare som gärna tar initiativ och driver arbetet framåt. Med ett strukturerat arbetssätt får du med dig andra i förändring och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Hälsingegatan 49 (visa karta
)
113 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Attendo Kontakt
Talent Business Partner
Linda Segerman linda.segerman@adadigital.se 0708536802 Jobbnummer
10005357