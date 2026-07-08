Gruppchef inom metallurgi
Cesab Rekrytering AB / Gruv- och metallurgijobb / Luleå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Luleå
2026-07-08
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, Boden
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Swerim är ett metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi har cirka 200 medarbetare som arbetar med bland annat processmetallurgi, processintegration, värmning, bearbetning samt miljö- och energiteknik. Med ett stort nätverk och många internationella kontakter bidrar vi till utvecklingen av en mer hållbar industri. Våra medarbetare drivs av viljan att förändra och skapa en mer hållbar värld. Lägre energiförbrukning, bättre resursutnyttjande, minskade utsläpp och mer kostnadseffektiv tillverkning av produkter med hög kvalitet är frågor som engagerar oss. Industrins och samhällets behov ger oss spännande utmaningar varje dag. Läs mer på www.swerim.se.
Vi växer och söker nu en gruppchef till en nyinrättad tjänst, en roll där du får vara med och utveckla medarbetare, forskning och nya industrinära satsningar. Affärsområdet är verksamt inom miljö, energi och metallurgi, med fokus på utveckling av metallurgiska processer i nära samarbete med industrin och med tydlig industrinytta som mål. Vi utökar med en forskargrupp inom metallurgi, med ett fokusområde som kompletterar vår nuvarande organisation.
Om rollen
Som gruppchef på Swerim får du en nyckelroll i att utveckla forskning, affär och medarbetare. Du leder ett team av forskare och experter och driver industrinära projekt inom miljö, energi och metallurgi. Rollen blir också viktig när området breddas mot hydrometallurgi och batteri.
Du verkar i en samarbetsinriktad miljö tillsammans med företag, offentliga aktörer, universitet och högskolor. Gruppen består av 10-12 forskare och experter med tillgång till välutrustade försökshallar och nära stöd av tekniker. Du rapporterar till affärsområdeschefen för Metallurgi och samarbetar med andra gruppchefer för att utveckla verksamheten, affären och framtida satsningar.
Vi söker en ledare med bakgrund inom forskning och utveckling, gärna från industri eller institutsvärlden. Du är också aktiv i att initiera, generera och genomföra forskningsprojekt där din vetenskapliga bakgrund och ditt industrinätverk blir viktiga tillgångar.
Vem är du?
Du är en erfaren och nyfiken ledare med senior kompetens inom ett område som är relevant för rollen. Du trivs i gränslandet mellan forskning, industri och affär och motiveras av att omsätta kunskap till konkret nytta för kunder och samhälle. Har du forskningsbakgrund och erfarenhet av att initiera, generera och driva forskningsprojekt är det meriterande.
Som ledare är du prestigelös, kommunikativ och engagerad. Du skapar förtroende, bygger relationer och får människor att växa genom tydlig riktning, delaktighet och samarbete. Du drivs av strategiskt arbete och affärsutveckling och av att tillsammans med kollegor skapa resultat som bidrar till en hållbar industri. Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar är en fördel, men viktigast är din vilja och förmåga att leda och utveckla gruppen.
På Swerim ser vi mångfald som en styrka. Våra kärnvärden – samarbete, engagemang, nyfikenhet och integritet – präglar hur vi arbetar och utvecklas tillsammans. Hos oss får du stora möjligheter att växa i uppdrag som bidrar till framtidens hållbara industri.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå. Resor, både nationellt och internationellt, ingår i tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten kontakta Lena Ekh, senior rekryteringskonsultPubliceringsdatum2026-07-08Facklig kontakt
Joakim Eck, Sveriges Ingenjörer, 070-300 23 80, joakim.eck@swerim.se
Håkan Fahlén, Unionen, 070-432 10 32, hakan.fahlen@swerim.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010440-2093012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Aronstorpsvägen 1 (visa karta
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974 37 LULEÅ Arbetsplats
Cesab Jobbnummer
9997329