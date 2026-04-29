Gruppchef inom logistik i Västerås!
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som gruppchef till lager i Västerås kommer du att vara en viktig del i lagerteamet där du ansvarar för att säkra effektiva flöden, hög leveranskvalitet och ett ordnat arbetsklimat. Rollen innebär en kombination av operativa arbetsuppgifter och samarbete med kollegor för att uppnå uppsatta mål där ett stort fokus ligger på ledarskap.Dina arbetsuppgifter
Personalansvar
Bidra till att nå både personliga och gruppens mål samt följa upp KPI:er
Daglig drift av lageravdelningen, inklusive enklare processövervakning
Delta i förbättringsarbete för att optimera lagerflöden och säkerhet
Utlastning och lastningskontroller samt stämning mot följesedel
Samarbeta med transport, inköp och övriga interna funktioner
Mottagning och registrering av inkommande gods i affärssystemet
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett tempo där leveransprecision och samarbete är viktigt. Du är flexibel, har lätt för att ta egna initiativ och hjälper kollegor när det behövs. Teknisk nyfikenhet och vilja att lära nya system och processer är meriterande.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller liknande operativt arbete är meriterande
Tidigare erfarenhet personalansvar
Grundläggande datorvana och förmåga att arbeta i affärs-/lagersystem
Förmåga att arbeta strukturerat och följa säkerhetsrutiner
Goda kunskaper i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Samarbetsinriktad och servicefokuserad
Effektiv och lösningsorienterad
Ansvarsfull och ordningsam
Flexibel med vilja att bidra i teamet
Arbetstider och placering
Tjänsten är heltid med huvudsakligen dagtid (mån-fre). Vid behov kan schema förekomma som inkluderar eftermiddag/kväll. Placering: Västerås.
Tillsättning
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi genomför relevanta bakgrundskontroller i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka och ange ditt personnummer godkänner du att vi genomför nödvändiga kontroller.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring ansökan besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
