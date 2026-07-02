Gruppchef inom IT-infrastruktur
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2026-07-02
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IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö. I uppdraget ingår att utveckla, förvalta, driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer utbildning, forskning och förvaltning.
Vill du leda och utveckla IT-medarbetare i ett av världens topprankade universitet? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap och teknikkunskap i en komplex miljö med stor samhällsnytta? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en gruppchef inom IT-infrastruktur till IT-avdelningen.
Hos oss bidrar du till universitetets digitala utveckling genom att leda en grupp med cirka 15 erfarna tekniker inom IT-infrastruktur. Tillsammans levererar vi moderna, säkra och verksamhetsnära IT-tjänster som skapar värde för studenter, forskare och medarbetare samt stärker vår kompetens och leveransförmåga.
Du får en central roll i att utveckla vår IT-tekniska kompetens för dagens och framtidens behov. Rollen passar dig som vill kombinera personalansvar, till exempel rekrytering, bemanning och arbetsmiljö, med kvalificerad coachning i teknikfrågor.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för människor och god teknisk förståelse. Du har erfarenhet av att leda inom IT, som chef eller i en annan ledande roll.
Om du drivs av utmaningar, förändringsarbete i en komplex verksamhet och möjligheten att påverka framtiden kan det här vara rätt uppdrag för dig.
Mer information om oss finnspå: IT-avdelningen.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef inom IT-infrastruktur har du personal- och budgetansvar för cirka 15 erfarna medarbetare och konsulter. Du arbetar nära leveransteamen och andra intressenter för att säkerställa att dina medarbetare utvecklas i linje med verksamhetens behov, tekniska förutsättningar och långsiktiga mål.
Rollen innebär många kontaktytor och du samarbetar med andra chefer, HR, teamcoacher, produktansvariga, delportföljsamordnare, verksamhetsrepresentanter och leverantörer.
Vi befinner oss i en förändringsresa där agila arbetssätt och förhållningssätt successivt har införts inom våra team och produktområden. Samtidigt bedrivs support och incidenthantering enligt etablerade ITIL-baserade processer och arbetssätt, med ett kontinuerligt fokus på att stärka säkerheten i allt vi gör. Som gruppchef har du en viktig roll i att bidra till och driva våra medarbetares fortsatta utveckling.
I rollen som gruppchef inom IT-infrastruktur ingår att:
Ha personal- och budgetansvar för cirka 15 medarbetare och vara närvarande i deras vardag.
Säkerställa både kort- och långsiktig kompetensförsörjning tillsammans med övriga gruppchefer.
Bidra till en god, inkluderande och hållbar arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas och prestera över tid.
Ansvara för medarbetarsamtal och lönesättning.
Ansvara för rekrytering, onboarding, personalfrågor och kompetensutveckling.
Avropa och följa upp konsulter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kompetens.
Flerårig erfarenhet som chef eller från annan ledande roll inom IT.
Erfarenhet av utveckling, drift eller förvaltning inom en IT-avdelning.
Erfarenhet av HR-frågor med koppling till IT-verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta i en föränderlig miljö.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande är:
Erfarenhet av förändringsledning och införande av nya, gärna agila, arbets- och förhållningssätt inom IT-verksamhet.
Erfarenhet av brett arbete med kompetensförsörjning inom IT, exempelvis kompetensstrategier, bemanning, rekrytering och kompetensomställning.
Erfarenhet av arbete inom IT-infrastruktur.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att:
Du kommunicerar tydligt och skapar engagemang kring en gemensam riktning.
Du samarbetar mycket väl, bygger förtroendefulla relationer och bidrar till att andra lyckas.
Du arbetar självständigt, driver arbetet framåt och når mål i komplexa miljöer med många beroenden och perspektiv.
Du har ett professionellt förhållningssätt och god problemlösningsförmåga.
Du har hög social kompetens.
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Vi ser fram emot att välkomna en driven gruppchef till vår avdelning och tillsammans fortsätta utveckla universitetets IT-kompetens framåt.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig möjlighet för hybridarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef Björn Bjurfors, bjorn.bjurfors@su.se
.
Observera att våra svarstider kan vara längre än vanligt under sommarperioden och vi har begränsad möjlighet att svara på frågor via telefon och e-post.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
IT-avdelningen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
IT-avdelningen Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9989901