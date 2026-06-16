Gruppchef inom flygplansunderhåll
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Arboga Visa alla chefsjobb i Arboga
2026-06-16
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en arbetsplats där samarbete gör verklig skillnad.
Din roll
Som gruppchef på vår reparationsverkstad ansvarar du för ett team om cirka 15 medarbetare och säkerställer ett effektivt flöde i verksamheten. Du skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska trivas, utvecklas och prestera på topp. För att lyckas i rollen behöver du vara skicklig på att bygga relationer och skapa förtroende.
Verksamheten är inriktad mot underhåll av avioniksystem kopplade till Gripen, vilket ger dig en central roll i en tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet.
Du ansvarar för att teamet har rätt kompetens och resurser för att leverera enligt uppsatta mål samt bidra till verksamhetens utveckling. I nära samarbete med andra chefer och funktioner driver du arbetet framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.
Dina ansvarsområden omfattar drift av reparationsverkstaden, budget- och leveransansvar samt ansvar för personal, arbetsmiljö och resurssäkring. Du ingår i ledningsgruppen och bidrar både i det operativa och strategiska arbetet. Rollen innebär att du omsätter strategiska mål till konkreta aktiviteter och skapar förutsättningar för teamet att leverera med hög kvalitet.
Ditt team består främst av underhållsingenjörer och tekniker. Underhållsingenjörerna arbetar med dokumenthantering, avvikelsehantering, systemarbete, analys av kravspecifikationer samt utveckling och support av underhållsresurser - både hård- och mjukvara. Teknikerna ansvarar för felsökning, reparation, verifiering och modifiering av avionikenheter.
Placeringsort är Arboga. Sporadiska resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Du är en trygg och inspirerande ledare med ett starkt engagemang för att utveckla både människor och verksamhet. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet från en ledande roll med ansvar för personal, arbetsmiljö och leverans. Som person är du kommunikativ, lyhörd och coachande, med förmåga att skapa ett inkluderande och förtroendefullt arbetsklimat. Du motiverar och engagerar ditt team samt bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö. Genom tydlig kommunikation sätter du mål och ger riktning i arbetet. Du är lösningsorienterad och har ett strategiskt perspektiv som gör att du kan identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete på ett strukturerat och målmedvetet sätt.
Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner, både internt och externt, vilket ställer krav på god samverkansförmåga. Erfarenhet från verkstadsindustri eller arbete med avancerade tekniska system inom flyg/avionik är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Notera även att annonsen ligger ute under sommar- och semesterperioden vilket gör att återkoppling kan komma att dröja längre än vanligt. Du kan räkna med återkoppling som senast under augusti/början av september. Tack för din förståelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9966021