Gruppchef inom fastighetsskötsel till Riksbyggen
Academic Work Sweden AB / Chefsjobb / Helsingborg
2026-04-27
Nu söker vi en erfaren gruppledare för ett kortare uppdrag på initialt 3 månader med chans till förlängning. Detta är en central roll där du får leda och utveckla ett självständigt team inom fastighetsservice.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som chef inom Riksbyggen har man tre tydliga och viktiga ansvarsområden som man agerar utifrån och hanterar parallellt. Att vara en ledare och förebild genom att inspirera, skapa engagemang och motivation samt skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och ta eget ansvar. Att skapa delaktighet och nå framgång genom att delegera och involvera medarbetarna i verksamhetsfrågorna. Du leder och utvecklar en specifik grupp inom fastighetsskötsel, med fokus på att säkerställa leverans enligt kundavtal, ekonomiskt ansvar och en god arbetsmiljö. Rollen är ett vikariat på initialt 3 månader med möjlighet till förlängning.
Du erbjuds en möjlighet att växa i en roll med stort eget ansvar, där du får inspirera och engagera dina medarbetare. Du får arbeta i en organisation som värdesätter din utveckling och skapar förutsättningar för framgång.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda, coacha och utveckla ett team inom fastighetsskötsel. Du ansvarar för personal, ekonomi och verksamhet, säkerställer kvalitet och kundnöjdhet samt driver utvecklingsarbete.
Leda och coacha medarbetare för att främja utveckling och engagemang
Planera, leda och utveckla verksamheten enligt kundavtal
Upprätta budget, prognoser och ekonomiska uppföljningar
Följa upp mål, resultat, kvalitet och kundnöjdhet
Arbeta med försäljning och utveckling av kundsamarbeten
Hantering och uppföljning av serviceorder samt fakturering
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av ledarskap och chefsbakgrund.
En akademisk examen eller motsvarande lång yrkeserfarenhet.
Dokumenterad god ledarförmåga med personal-, resultat- och budgetansvar.
Mycket god kommunikativ förmåga.
God strukturerad och analytisk förmåga.
God förmåga att bygga relationer och driva förändringsarbete.
Mycket god kompetens inom kundbemötande.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från fastighetsskötsel eller fastighetsförvaltning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KVXC0B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9878672