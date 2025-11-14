Gruppchef inom Fastighetsservice till Coor
Vill du ta en ledande roll där du får ägarskap för ett av Coors stora kunduppdrag inom fastighetsservice i Stockholm? Trivs du i en miljö där du får kombinera ledarskap, kunddialog, utvecklingsarbete och operativ förståelse för fastighetsdrift och IFM. Då kan detta vara rollen för dig. Coor söker nu en affärsdriven Gruppchef som vill ansvara för leveransen i Stockholm mot ett av Sveriges största fastighetsbolag. Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Coor är ett av Nordens ledande Facility Management-bolag som erbjuder tjänster inom fastighetsdrift, arbetsplatstjänster och service till företag och organisationer i hela Sverige. Bolaget har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar som gör att kundens verksamhet kan fungera smidigt varje dag.
Just nu söker Coor en Gruppchef som får ta ett helhetsansvar för ett omfattande kunduppdrag där Coor sköter fastighetsservicen för ett större fastighetsbolag i Stockholm. Du leder verksamheten genom två driftledare/arbetsledare och har det övergripande ansvaret för cirka 28 medarbetare samt ett antal timanställda. Teamet arbetar med praktiska fastighetsservicetjänster såsom reparationer, förebyggande underhåll, skötsel av lokaler och hantering av hyresgästärenden.
I rollen är du Coors främsta kontaktperson mot kundens kontaktytor i Stockholm och ansvarar för att avtal, kvalitet och ekonomiska mål följs. Du driver utvecklingsinitiativ, säkerställer effektiva arbetssätt, leder förändringsarbete samt leder även operativa möten med kundens representanter inom olika forum. Rollen är variationsrik och rörlig med närvaro i flera av kundens geografiska områden, du utgår från din arbetsplats i Stockholm City.
Hos Coor blir du en del av ett dynamiskt företag som ständigt strävar efter att förbättra arbetsmiljöer och arbetsplatser för deras kunder. De värdesätter samarbete, ansvar och innovation.
Hos Coor erbjuds du:
• En nyckelroll i ett av Coors stora kunduppdrag
• Stora möjligheter att utvecklas inom både ledarskap och affärsutveckling
• Frihet under ansvar och en vardag med variation och tempo
• En kultur som präglas av prestigelöshet, driv och ständigt utvecklingsfokus
OBS! Rollen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och bakgrundskontroll av den som blir aktuell för anställning.
Dina arbetsuppgifter
• Leda och utveckla teamet inom fastighetsservice för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet
• Ansvara för leveransen till kunden och säkerställa att avtal och ekonomiska mål följs
• Driva utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ med fokus på kundens behov och leveransens effektivitet
• Planera och leda flertalet olika mötesforum med kunden, inklusive presentationer av resultat och projekt
• Coachning och utvecklingssamtal med medarbetare för att stärka kompetens, engagemang och leveranskvalitet
• Samarbeta med kunden och interna stakeholders för att implementera nya lösningar och förbättra processer
• Arbeta med och hitta förbättringar tillsammans med övriga Coor leveranser i närområdet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig erfarenhet av en ledande roll med ansvar för personal, kundkontakt, ekonomi och leverans
• Har erfarenhet från Soft och Hard FM
• Är van vid kundkontakt på olika nivåer och kan driva utvecklingsprojekt
• Kan hålla presentationer för stora arbets/kundgrupper och trivs med att självständigt driva operativa mötesforum
• Har stor social förmåga, är van att arbeta flexibelt och snabbt ställa om
• Har erfarenhet att leda större och geografiskt spridda personalgrupper
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi ser att du är en naturlig ledare som tycker om att vara nära verksamheten. Du är en doer, tar initiativ och känner dig trygg i att möta olika typer av människor - både kunder på ledningsnivå och medarbetare ute i driften. Du tycker om att driva utveckling, skapa ordning och struktur samt att identifiera förbättringsmöjligheter.
Du är kommunikativ, lösningsfokuserad och har skinn på näsan när det behövs, samtidigt som du är ödmjuk och lyhörd. Detta gör att du både kan skapa förtroende hos kund och leda en grupp som består av många olika personligheter och bakgrunder.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
