Gruppchef inom arbetsplatsservice till Boden
2025-11-13
Är du en inspirerande och lyhörd ledare som brinner för att utveckla ditt team och överträffa kundernas förväntningar? Vi söker dig som har en naturlig förmåga att leda och motivera andra. Om detta känns som en spännande möjlighet, kan rollen som gruppchef vara något för dig!
Vilka är vi?
Hos Coor blir du en del av ett dynamiskt företag som ständigt strävar efter att förbättra arbetsmiljöer och arbetsplatser för våra kunder. Vi värdesätter samarbete, ansvar och innovation. Som gruppchef inom arbetsplatsservice har du en nyckelroll i att skapa en bättre arbetsplats för både kollegor och kunder. Genom ditt ledarskap och passion för service i stjärnklass bidrar du till att leverera effektiv och kvalitetssäkrad arbetsplatsservice som gör skillnad varje dag.
Vad kommer du få arbeta med?
Som gruppchef har du en nyckelroll i vår FM-serviceleverans, som omfattar flera receptioner med ett team av receptionister och vaktmästare. Du utvecklar strategier, planerar och leder den dagliga verksamheten för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet. Din roll är delvis operativ vilket innebär att du både arbetar som receptionist vid behov samt har helhetsansvar för personal, leverans, kund och ekonomi.
Du inspirerar och motiverar ditt team för att nå uppsatta mål. Vi värdesätter tydlig kommunikation och starkt samarbete inom teamet. Du uppmuntrar till öppen dialog och delaktighet, vilket skapar en arbetsmiljö där alla känner sig hörda och värdefulla.
Ditt ledarskap är tryggt, lösningsorienterat och proaktivt där du aktivt söker praktiska lösningar på utmaningar innan de uppstår. Genom att vara närvarande och tillgänglig för ditt team skapar du trygghet och tydlighet. Tillsammans med ditt team skapar du en arbetsmiljö där innovation och kvalitet står i centrum.
Det här är exempel på arbetsuppgifter som ingår i din roll som gruppchef
- Analysera och optimera arbetsprocesser för ökad effektivitet och kvalitet
- Leda och koordinera den dagliga verksamheten för att säkerställa smidig drift
- Utbilda och utveckla medarbetare samt genomföra regelbundna medarbetarsamtal och uppföljningar
- Säkerställa kostnadseffektivitet och hantera ekonomi- och bokslutsarbete
- Upprätthålla och utveckla goda kundrelationer genom affärsmässig dialog och löpande uppföljning
- Driva förbättrings- och utvecklingsarbete, både internt och mot kund
- Koordinera och samarbeta med kollegor och medarbetare för att skapa en positiv arbetsmiljö
- Identifiera och implementera praktiska lösningar på utmaningar innan de uppstår
- Vara närvarande och tillgänglig för att stödja teamet i deras dagliga arbete
Vem är du?
Vi letar efter dig som är en erfaren ledare, som har en stark egen drivkraft och är positiv samt serviceinriktad. Du har en utmärkt förmåga till att bygga relationer både internt och externt och vet hur man skapar en trivsam och välkomnande atmosfär. Du är ordningsam och strukturerad med en god strategisk förmåga. Du ser utmaningar som möjligheter och är lyhörd och trygg. Du är van att arbeta i ett högt tempo och är både flexibel och anpassningsbar. Ditt engagemang och din förmåga att samarbeta och arbeta i team är tongivande och inspirerar andra.
Vi söker dig som har:
- Flerårig erfarenhet av ledarskap med helhetsansvar för ekonomi, personal och leverans.
- Vana att arbeta i Officepaketet
- Goda kunskaper i både tal och skrift i såväl svenska som engelska
- B- körkort
- Erfarenhet av ledarskap inom reception eller annat serviceyrke är meriterande
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: Måndag-fredag 08:00-17:00
- Startdatum: Enligt ö.k.
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt vid anställning utför även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
