Gruppchef inom applikationsutveckling
Kriminalvården / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-07-24
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som chef på IT avdelningen ges du möjligheten att jobba i ett samhällsviktigt uppdrag och vara med i myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Inom ditt ansvarsområde har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. Gruppen består idag av ca 10 anställda plus konsulter, som tillsammans utgör 14-16 personer över tid. Gruppen jobbar i en komplex och utmanande IT-miljö där arbetet kräver ett behovsdrivet förhållningssätt i tät samverkan med mottagande verksamhet och dess slutanvändare.
Som gruppchef inom applikationsutveckling kommer du att leda och vidareutveckla en grupp (IT-Bas 1) som ansvarar för att utveckla och förvalta de applikationer som utgör spindeln i våra olika applikationer samt hela vår utvecklingsfabrik. Gruppen består idag av två utvecklingsteam, som är bemannade med olika roller som krävs för att lösa uppdraget. Gruppen ansvarar även för att säkerställa en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT- leverans av applikationer som stödjer myndighetens verksamhet.
Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du i sektionens- samt enhetens ledningsgrupp för att planera och följa upp verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god planeringsförmåga. Du kan identifiera och analysera behov samt bedöma effekter av genomföranden och förändringar i uppdrag och sätter dessa i ett större sammanhang. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmåga att trots förändrade arbetskrav kunna arbeta uthålligt till dess att resultat är uppnådda. Du har en personlig mognad och är prestigelös och flexibel i ditt agerande. Vidare är du kommunikativ och skapar kontakter och engagemang i samarbeten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom relevant ämnesområde, såsom systemvetare, dataingenjör eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av operativt ledarskap med personal/konsultansvar samt budgetansvar inom IT-området
Erfarenhet av att driva förändringsarbete
Erfarenhet av systemutvecklingsarbete
Erfarenhet från verksamhetsnära uppdrag med koppling till leverans och applikationsutveckling
Erfarenhet av både Agila arbetssätt och PM3
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Kunskap inom kodning
Det är även meriterande med:
Utbildning i Arbetsmiljö och arbetsrätt
Dokumenterad ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att själv ha varit medlem i utvecklingsteam
Erfarenhet av utvecklingsverktyg t ex ADO, Visual Studio, mm.
Erfarenhet i integrationsutveckling.
Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet
Erfarehet av att arbeta med olika modeller för utveckling med stöd av AI
Erfarenhet av HR systemet Heroma
Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet
Kunskap att inom området utveckling med stöd av AIÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för IT stöd och säkerhet, Sektionen för IT bas Jobbnummer
10010484