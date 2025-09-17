Gruppchef Inköp till Toyota Material Handling
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mjölby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mjölby
2025-09-17
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Mjölby
, Boxholm
, Motala
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du leda ett engagerat sourcingteam och bidra till världsledande innovation inom materialhantering? Då söker vi dig!
Som Gruppchef Inköp hos Toyota Material Handling i Mjölby får du möjligheten att leda ett sourcingteam med stort ansvar för affärskritiska upphandlingar. Här arbetar du i en internationell kontext med innovativa produkter i teknikens framkant. Vi erbjuder dig en central roll i ett bolag med stark framåtanda, tydliga värderingar och ett prestigelöst samarbetsklimat. Du bidrar till att optimera affären med våra leverantörer och stärker vårt arbete med hållbarhet, teknik och lönsamhet. Med Toyota får du både utmaning, utveckling och meningsfullhet, i en miljö där laget alltid går före jaget.
Ditt anställningserbjudande
Hos Toyota Material Handling blir du en del av ett inkluderande och öppet arbetsklimat där du ges frihet under ansvar och möjlighet att växa. Du får en trygg anställning med goda förmåner, flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi erbjuder ett nyrenoverat företagsgym, generöst friskvårdsbidrag och en hållbar lunchrestaurang. Du får också tillgång till karriärutveckling, bonussystem och sjukvårdsförsäkring. Här satsar vi på din långsiktiga utveckling, både som ledare och individ.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som Gruppchef för sourcing leder du ett team på fem direktrapporterande sourcing managers. Rollen behöver ett helhetstänk med vad som är bäst för Toyota, grundat på ett bra samarbete med RnD, som ansvarar för att optimera produkten, medan inköp ansvarar för att optimera affären. Du ansvarar bland annat för att:
• Leda resurs- och kapacitetsplanering för att balansera arbetsbörda och affärsbehov
• Delta i styrgrupper och driva förbättringsinitiativ utifrån projektens behov
• Följa upp och säkra gruppens prestation kopplat till mål, leveranser och värdeskapande aktiviteter
• Fungera som "Sourcing Orchestrator", prioritera och hantera inkommande sourcingförfrågningar och se till att nödvändiga avtal och SOW kommer på plats i linje med sourcing tidsplanen
• Driva utveckling av teamets problemlösningsförmåga och coacha vid utmaningar
Du arbetar tätt ihop med RnD, projektledning, kostnadsingenjörer, strategiskt-, taktiskt-, och operativt inköp och andra delar av organisationen, i samverkan med nationella och internationella leverantörer.
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Mjölby där Toyota Material Handling har sin tillverkningsenhet. Du ingår i ett större inköpsteam med drygt 70 medarbetare och ett samlat inköpsvärde på 7 miljarder SEK. Rollen är heltid, med möjlighet till distansarbete ca 1 dag per vecka. Inrikes- och utrikesresor förekommer, och ökar i takt med globaliseringen av leverantörsledet. Du rapporterar till Sourcing Manager och samarbetar nära övriga inköpschefer samt projektledare. Kulturen är prestigelös, inkluderande och framåtsträvande och förändringsarbete står högt på agendan.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet inom inköp, gärna från tillverkande industri. Du har en akademisk examen inom teknik, ekonomi eller motsvarande, och ett genuint intresse för både affärer och teknik. Du har förmåga att tänka helhet och är van vid att driva förändringsarbete, förbättra processer och bygga starka team. Vi värdesätter att du är trygg, strukturerad och kommunikativ och ser dig själv som en lagspelare som trivs med att skapa struktur i komplexa miljöer. Du behöver ha mycket god svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768-72 92 51 Jobbnummer
9514020