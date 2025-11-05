Gruppchef Garanti- & Retrofitavdelningen
BAE Systems Hägglunds befinner sig i en expansiv fas och söker nu en engagerad och strategiskt orienterad Gruppchef för Garanti - & Retrofitavdelningen.
Din framtida utmaning
Vill du leda människor, driva förbättringar och utveckla processer som gör verklig skillnad?
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om vår Garanti- och Retrofitavdelning - ett team med cirka 20 engagerade medarbetare som tillsammans säkerställer att våra fordon håller högsta kvalitet även efter leverans. På Garantiavdelningen hanteras kundernas garantiärenden via vår ärendeportal - här säkerställs att varje garantianspråk hanteras professionellt och effektivt. På Retrofitavdelningen ligger fokus på planering och koordinering av planerade förbättringar, uppgraderingar och förändringar på våra fordon.
I rollen som Gruppchef får du ansvaret att leda och följa upp det dagliga arbetet, samtidigt som du driver utvecklingen av våra arbetssätt framåt. Att arbeta med tydliga processer och strukturer är centralt - förmågan att omvandla komplexitet till effektiva arbetssätt är avgörande för att nå resultat.
Hos oss får du möjlighet att både leda människor och bygga processer som gör skillnad - för teamet, för verksamheten och för våra kunder.
Du ingår i ledningsgruppen för OPF och rapporterar direkt till Anders Forslund, Head of Field Service.
Den du är
Vi ser att du har relevant utbildningsbakgrund samt erfarenhet av en ledande roll. Du har ett genuint tekniskt intresse och förståelse för industriell verksamhet. Du är nyfiken på hur saker kan göras bättre och drivs av att optimera, förbättra och skapa tydlighet. Du motiveras av att arbeta med processer, forma det till välfungerande rutiner och tillvägagångssätt.
Som ledare sätter du alltid människorna i centrum. Du ser varje individ, skapar engagemang och får teamet att växa tillsammans. Du har en förmåga att bygga relationer och samarbeta över avdelningar. Du är en lösningsorienterad ledare som gillar när det händer mycket - och som vill vara med och göra verklig skillnad i hur vi arbetar framåt.
Vi är en del av en global koncern med många utländska kunder. Du behöver därför ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stor möjlighet. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Anders Forslund Head of Field Service 0660 - 878 67 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så ansök gärna så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 26 november 2025.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
