Gruppchef för LFU till Lund
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2026-06-29
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Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns – för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 25 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Ditt mål är att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla och lita på sin kompetens och ta steget in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Som gruppchef för lönebidrag för utveckling i anställning (GC LFU) på Samhall ansvarar du för våra yngre medarbetare med visstidsanställning där målet är en anställning hos en annan arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingå att coacha och motivera dina medarbetare i sin utveckling genom utbildningar och arbete i Samhalls kunduppdrag samt att matcha medarbetarna till ett arbete efter Samhall. Som GC LFU har du även ett säljande förhållningssätt då du arbetar med att knyta kontakter med företag och arbetsgivare för att skapa möjligheter för praktik och övergångar till den reguljära arbetsmarknaden. Du arbetar aktivt för att all personal är planerad och debiteringsbar i verksamheten och skapar en god samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Samhall för att lyckas med ditt uppdrag.
Du bidrar med
Som gruppchef LFU är du en operativ och närvarande ledare som skapar trygghet och engagemang samt kan fatta beslut med hög integritet. Du är van vid att skapa struktur, tydlighet och delaktighet i vardagen, samtidigt som du bygger ett arbetsklimat präglat av tillit, samarbete och respekt. Vi tror att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av relationsskapande, samarbete och högt tempo med människan i centrum.
Vi ser att du har en god förmåga att möta och utveckla människor, och att du trivs i rollen som ledare där du aktivt arbetar med att stärka kompetens, engagemang och trivsel i teamet. Du ser vikten av att investera i människors utveckling och motiveras av att skapa förutsättningar för både individ och verksamhet att växa tillsammans.
Du har även god erfarenhet av att arbeta med kundrelationer och har en naturlig fallenhet för att bygga långsiktiga och hållbara samarbeten inom näringslivet. Genom ditt sätt att kommunicera och skapa förtroende bidrar du till att utveckla både affärer och relationer på ett professionellt och värdeskapande sätt.
Du är mycket i rörelse när du besöker dina medarbetare som befinner sig ute och arbetar på områdeschefernas kunduppdrag runt om i distriktet, för att ta dig runt har vi poolbilar vilket gör att B-körkort kommer erfordras för tjänsten.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tyvärr har vi svårt att hinna med att besvara frågor och hoppas att den information som står i annonsen är tillräcklig. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Vi annonserar den här tjänsten vilket betyder att den finns tillgänglig för tillträde när vi genomfört rekryteringsprocessen. Exakt datum för tillträde bestäms mellan rekryterande chef och slutkandidat där vi självfallet tar hänsyn till uppsägningstid och annat som styr möjligheten att påbörja en anställning hos oss.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning
Placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Lund
Sista dag att ansöka är 31 juli
Fackliga kontaktpersoner:
Aqba Ar-Rawi, Unionen 072-2032383
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
Marie Berg, Saco 0722-185892 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979940-2076712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Glimmervägen 8 (visa karta
)
224 78 LUND Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9984263