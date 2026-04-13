Gruppchef för LFU till Bohuslän
2026-04-13
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 25 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall! Om tjänsten
Ditt bidrag till Samhall är att du skapar förutsättningar för våra medarbetare att lita på sin kompetens och ta steget in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Som gruppchef för lönebidrag för utveckling i anställning (GC LFU) på Samhall ansvarar du för våra yngre medarbetare med visstidsanställning där målet är en anställning hos en annan arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingå att coacha och motivera dina medarbetare i sin utveckling genom utbildningar och arbete i Samhalls kunduppdrag samt att matcha medarbetarna till ett arbete efter Samhall. Som GC LFU har du även ett säljande förhållningssätt då du arbetar med att knyta kontakter med företag och arbetsgivare för att skapa möjligheter för praktik och övergångar till den reguljära arbetsmarknaden. Du arbetar aktivt för att all personal är planerad och debiteringsbar i verksamheten. Du skapar en god samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Samhall för att lyckas med ditt uppdrag.
Du bidrar med
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Goda erfarenheter av kundrelationer samt relationsbyggande i näringslivet
Dokumenterad erfarenhet av arbete med personalutveckling
Lägst gymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper
B-körkort (Erfordras)
Som person är du uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du trivs med att möta människor och har stor förmåga att leda och tror på människors förmåga till utveckling. Du ser möjligheter för att kunna matcha rätt medarbetare till rätt utveckling och du har hög kommunikativ förmåga. Du är driven och van att arbeta självständigt utifrån ett mål och resultatinriktat synsätt. Du är en teamarbetare som samspelar med andra med fokus på distriktets utveckling.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Vi kommer att höra av oss till dig kring din ansökan och status på rekryteringsprocessen så fort vi kan efter sista ansökningsdatum. Tyvärr har vi dock svårt att hinna med att besvara frågor och hoppas att den information som står i annonsen är tillräcklig. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Vi annonserar den här tjänsten vilket betyder att den finns tillgänglig för tillträde när vi genomfört rekryteringsprocessen. Exakt datum för tillträde bestäms mellan rekryterande chef och slutkandidat där vi självfallet tar hänsyn till uppsägningstid och annat som styr möjligheten att påbörja en anställning hos oss.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning
Placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Uddevalla alternativt Trollhättan, men du har hela Bohuslän som arbetsområde!
Sista dag att ansöka är 4 maj
Fackliga kontaktpersoner:
Ledarna: Linda Hinderyd, 072-2044967 Saco: Asim Zilic, 070-3594515 Unionen: Susanne Pettersson, 070-2826191 Så ansöker du
