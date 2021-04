Gruppchef för hälso- och sjukvårdspersonal - Värmdö Kommun - Administratörsjobb i Värmdö

Prenumerera på nya jobb hos Värmdö Kommun

Värmdö Kommun / Administratörsjobb / Värmdö2021-04-12På Gustavsgården i Värmdö kommun erbjuder vi dig en spännande arbetsplats där du blir en av de viktiga pusselbitarna som tillsammans med dina kollegor utför hälso- och sjukvårdsinsatser samt utvecklar innehållet i vården. Här är alla yrkesfunktioner lika viktiga och kompetensutbyte sinsemellan är en grund för fortsatt kompetensutveckling och stärkande av teamkänslan. I teamet finns redan ett flertal erfarna, trevliga och positiva medarbetare. Nu söker vi en gruppchef för en tillsvidareanställning.I rollen som gruppchef ingår att ha personalansvar samt ansvar för bemanning av gruppen samt att samordna och leda och fördela det dagliga arbetet för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter på boendet. I uppdraget ingår att utföra kvalitets- och egenkontroller inom hälso- och sjukvårdens område utifrån upprättat ledningssystem och enhetschefens anvisningar. Du kommer även att ansvara för akut/buffertförråd för läkemedel och beställning av omläggningsmaterial etc. Du bistår hälso- och sjukvårdspersonalen i handläggning av avvikelser.I uppdraget ingår även att vid behov kunna gå in och arbeta som sjuksköterska vid sjukdom och kortare ledigheter samt i samband med att sjuksköterska har ledig dag i samband med helgtjänstgöring. Du kommer att arbeta nära enhetschef som du också rapporterar till.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom särskilt boende. Du bör ha kunskap om hälso- och sjukvårdens lagstiftning samt ha kunskap om innehållet i socialtjänstlagen samt arbetsmiljölagstiftningen. Du har kunskaper i de olika professionernas grunduppdrag. Du kan arbeta självständigt och kan organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du kan kommunicera och förstå svenska flytande både i tal och skrift då kommunikation är viktigt i rollen. Som person är du ansvarstagande, noggrann, serviceintresserad och flexibel samt har ett genuint intresse för kvalitetsutveckling. Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet. Vi förväntar oss att du är bra på att bygga relationer, skapa kontakt och föra en nära dialog med övriga i organisationen.För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.Gustavsgården är ett boende för äldre med ett stort omvårdnadsbehov. Boendet består av tre hus med totalt 101 lägenheter. Varje boende har en kontaktperson i personalgruppen, som kan bistå den boende i olika avseenden. I fokus för vår verksamhet står värdeorden: kompetens, flexibilitet, trygghet och tydlighet. Gustavsgården ligger centralt i Gustavsberg, dit du enkelt pendlar med buss från Slussen på cirka 30 minuter.I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.2021-04-12Du söker tjänsten via www.varmdo.se/ledigajobb. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2021.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Ann-Christin Nordström på telefon 08 570 471 11. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.Varaktighet, arbetstidheltid 100% Tillsvidare.Månadslön enl. ök.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Värmdö kommun5686421