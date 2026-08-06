Gruppchef för granskning av utländska direktinvesteringar
Inspektionen för strategiska produkter / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-08-06
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Är du en trygg chef som skapar engagemang? Gillar du att arbeta med framväxande teknik och annan strategiskt skyddsvärd teknik? Vill du arbeta på en växande myndighet och bidra till att skydda Sveriges säkerhet? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef fördelar du arbetsuppgifter, leder arbetet och kvalitetssäkrar analyser och ärendeberedningar inför beslut. Gruppen är sektorsansvarig för framväxande teknik och annan strategiskt skyddsvärd teknik. Med det ansvaret följer samverkan med tekniska experter såväl mellan olika enheter på ISP som med andra expertmyndigheter och aktörer. Gruppen arbetar också med utåtriktade aktiviteter gentemot forsknings- och innovationsvärlden.
Du leder tillsammans med övriga gruppchefer arbetet inom granskningen. Du är personalansvarig för en grupp bestående av granskingsansvariga och analytiker. Du ser till att granskningsansvarig i gruppen har de resurser som behövs för att utreda ärenden, du kvalitetssäkrar analyser och förbereder ärenden inför beslut. Förutom de egna analytikerna kan du låna resurser från andra grupper i enskilda ärenden. Arbete kräver stort samarbete för att hantera komplexa utredningar som ska utföras under tidspress. Gruppen utmärker sig genom en stark laganda och en stor intellektuell spänst att se utanför boxen. I ditt personal- och arbetsmiljöansvar förväntas du bidra med vidareutveckling av verksamheten inom din egna grupp såväl som för hela enheten.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med de andra gruppcheferna, biträdande enhetschef och enhetschef. Verksamheten präglas av en hög grad av samverkan inom enheten och genom många externa kontakter med andra myndigheter, kommuner, regioner samt branschorganisationer. Du kommer till en enhet med engagerade kollegor där utveckling och Sveriges säkerhet står i fokus. Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Chefserfarenhet eller annan arbetsledande erfarenhet
Erfarenhet från statlig myndighet som har uppdrag inom Sveriges utrikes-, försvars- eller säkerhetspolitik
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Meriterande
Relevant erfarenhet av utredning och analys
Relevant erfarenhet av framväxande teknik och/eller strategiskt skyddsvärd teknik
Relevant erfarenhet av forskning, innovation och tillgång till avancerad teknikDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och har förmåga att skapa engagemang genom att lyssna och förstå andras situation. Du har en analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i omfattande material samtidigt som du kan förstå detaljerna. Du arbetar målinriktat och strukturerat för att nå resultat. Du har förmåga att hantera information med sekretess och agera i linje med höga säkerhetskrav.
Om anställning på ISP
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För att arbeta hos oss krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Då en stor del av arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information är möjligheten till distansarbete mycket begränsad.
Om ISP
ISP är en statlig myndighet med säkerhets- och utrikespolitisk inriktning. Våra uppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över hundra medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på effektivitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 30 augusti 2026. Referensnummer 2026-9.2-0045. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912)
171 06 SOLNA Arbetsplats
ISP Kontakt
Bitr enhetschef UDI
Anna Beckius anna.beckius@isp.se +4684063102 Jobbnummer
10024337