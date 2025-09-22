Gruppchef Fastighetsansvariga till Ernst Rosén, Göteborg
Jerrie AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Med kunden närmast hjärtat utvecklar vi våra hus, kvarter och medarbetare. Vi arbetar medvetet och engagerat för att skapa hållbara värden som gör livet rikare för våra hyresgäster - idag och imorgon.
Rollen
Som Gruppchef har du det övergripande ansvaret för våra Fastighetsansvariga som dagligen sköter den löpande förvaltningen, tekniska servicen och kontakten med våra hyresgäster. Din roll blir att leda, coacha och inspirera ditt team, samtidigt som du driver utvecklings- och effektiviseringsprojekt tillsammans med närmaste chef och kollegor inom bolaget. Det är en central roll där du får kombinera operativt arbete med ledarskap och strategiskt utvecklingsarbete - alltid med fokus på kvalitet, service och hållbarhet. Du utgår både från huvudkontoret på Stampgatan och våra hubbar ute i områdena. I rollen rapporterar du till Affärschef Bostad & Lokal.
Dina övergripande ansvarsområden
Leda, fördela och utveckla arbetet för Fastighetsansvariga
Driva medarbetarutveckling genom mål- och uppföljningssamtal
Säkerställa hög kvalitet i löpande teknisk service, hyresgästärenden och underhållet i våra fastigheter
Ansvara för upphandling och uppföljning av externa leverantörer
Budgetansvar för det löpande underhållet i fastigheterna samt område tillsyn och skötsel
Initiera och leda projekt inom exempelvis effektivisering, digitalisering och utveckling
Vad önskar vi av dig?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet inom fastighetsförvaltning och som tidigare haft en ledande roll, exempelvis som chef eller teamledare för en liknande grupp. Du har teknisk kompetens, är van vid upphandlingar och avtalsfrågor och har troligtvis drivit framgångsrika förbättringsprojekt. Att du gillar att arbeta med digitala arbetssätt ser vi som en självklarhet och i grunden har du en relevant utbildning inom fastighet, bygg eller motsvarande. Som ledare är du trygg och närvarande, med en förmåga att anpassa ditt ledarskap till individen. Du bygger förtroende, skapar motivation och får med dig teamet mot gemensamma mål.
Du ser värdet i att finnas på plats ute i fastigheterna och stötta dina medarbetare i den dagliga driften. Med ditt operativa ledarskap får du människor att växa och har också förmågan att driva utveckling och förändring. Vi ser att du är serviceinriktad och kommunikativ. Du arbetar strukturerat och ansvarsfullt och har ett genuint engagemang för både människor och fastigheter. Att vara en del av ett mindre, familjärt bolag där man arbetar brett och där alla hjälps åt är något du uppskattar.
Vi erbjuder
Vi verkar i en spännande bransch där vi har möjlighet att göra skillnad. Vi är en arbetsplats med härlig gemenskap, där vi alla delar uppfattningen om att nyckeln till framgång är att vi gör saker tillsammans och tar vara på varandras unika kompetenser och erfarenheter. Du erbjuds en varierad arbetsvardag med stor möjlighet till utveckling både i din roll och i bolaget som stort. Vi är en trygg arbetsgivare där våra medarbetares välmående och samarbete är viktiga delar för oss och för vår företagskultur.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Ernst Rosén AB är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén, och idag är fjärde generationen verksam i bolaget. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och lokaler i Göteborg med omnejd och har 2 370 lägenheter och 40 000 kvm kommersiellt. Utöver detta planerar och driver vi projekt för nyproduktion som bidrar till stadens utveckling. I koncernen ingår även välkända destinationer som Nääs Fabriker, Barsebäck Resort och Vallda Golf & Country Club, samt delägarskap i Aranäs och Örgryte Bostad. Läs mer på: www.ernstrosen.se
Ansökan
Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Cecilia Jarlsmark på 0723-05 33 43, cecilia.jarlsmark@jerrie.se
eller Helena Bruman på 0735-40 52 62, helena.bruman@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart som möjligt. Annonsen ligger ute tills rollen är tillsatt. Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din LinkedIn-profil utan att bifoga CV och personligt brev. Läs mer om Jerries rekryteringsprocess här. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571), https://jerrie.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519493