Gruppchef fältservice - Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Finspång
2025-09-22
Publiceringsdatum2025-09-22
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vill du leda ett team med hela världen som arbetsplats? Vi söker nu en engagerad och driven gruppchef till en av Siemens Energys driftsättningsgrupper inom Fältservice. Här får du en central roll i att utveckla både människor och verksamhet i en internationell miljö. Din roll
Som gruppchef för Fältservice ansvarar du för cirka 20 fältserviceingenjörer som utför planerat och avhjälpande underhåll på kundsiter världen över. Du leder gruppen på distans och säkerställer rätt kompetens och numerär för att möta verksamhetens behov. I rollen ingår att:
Ha budget- och personalansvar för din grupp
Rekrytera, prognostisera och utveckla medarbetarnas kompetens
Vara en aktiv del i process- och förbättringsarbete
Ha kontinuerlig dialog med projektteam i Finspång och globalt
Ingå i fältservice planeringsteam samt ledningsgrupp Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledarroll och ett genuint intresse för ledarskap. Du är öppen, kommunikativ och professionell i ditt bemötande, och du trivs med att både arbeta självständigt och samarbeta i team. För att lyckas i rollen behöver du också:
Starkt driv och förmåga att utveckla och driva verksamheten mot uppsatta må
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
Ersättning: Lön enligt överenskommelse
